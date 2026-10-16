Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Понтифік висловив занепокоєння гуманітарною ситуацією в Олешках Херсонської області та закликав до перемир’я для надання допомоги цивільним.

Про це повідомляє пресслужба Святого престолу.

Розмова Папи Римського Лева та Володимира Путіна

Глава Кремля зателефонував Папі, коли той перебував у лікарні. Понтифік проходить лікування після того, як кілька днів тому йому діагностували рак легень.

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– Під час бесіди Його Святість висловив глибоке занепокоєння важкою гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області, закликавши до перемир’я, щоб забезпечити надходження продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну та безпечну евакуацію цивільного населення, – сказано в повідомленні.

Лев XIV підтвердив, що Ватикан і надалі підтримує діалог та прагне досягнення миру між Україною та Росією.

Це друга телефонна розмова американського Папи з главою Кремля. Вперше вони поспілкувалися телефоном торік, 4 червня.

Попередник Лева XIV, Папа Франциск, востаннє розмовляв із Путіним 17 грудня 2021 року, у день свого народження.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року всі спроби Франциска безпосередньо зв’язатися з російським диктатором завершилися невдачею.

До слова, 13 жовтня Лев XIV переніс операцію, під час якої було видалено нижню частку правої легені. Хірургічне втручання тривало півтори години та завершилося успішно, без ускладнень. Лікарі підтвердили діагноз аденокарциноми легені.

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