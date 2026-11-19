Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном 19 листопада заявив, що США та Китай прагнуть допомогти завершити війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву американського президента.

Допомога США та Китаю у завершенні війни в Україні: що відомо

Лідер США під час переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені заявив, що Вашингтон і Пекін зацікавлені у припиненні війни Росії проти України.

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За словами американського президента, обидві країни готові сприяти завершенню бойових дій.

— Ми прагнемо допомогти у врегулюванні війни між Росією та Україною. Я хотів би, щоб вона закінчилася. Гадаю, я можу висловитися від імені нас обох, — сказав Трамп.

Він також заявив, що внаслідок війни в Україні щомісяця нібито гинуть 25 тис. людей, переважно військовослужбовців.

Американський президент повідомив, що питання завершення війни планують обговорити під час тристоронньої зустрічі за участі Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна.

За даними Reuters, тристоронні переговори Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна мають відбутися 19 листопада на віллі Килін у Шеньчжені.

Нагадаємо, що перед переговорами з китайським лідером Дональд Трамп провів коротку зустріч із Володимиром Путіним на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

За словами президента США, ця розмова була необхідна для підготовки майбутніх тристоронніх переговорів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін могли б змусити Володимира Путіна завершити війну в Україні за одну зустріч.

На думку українського президента, США та Китай мають достатньо впливу, щоб зупинити російську агресію, якщо застосують спільний економічний тиск на Москву.

Зокрема, Зеленський назвав можливими інструментами жорсткі санкції та обмеження експорту й імпорту між Росією, США та Китаєм.

Водночас він наголосив, що будь-які рішення щодо майбутнього України мають ухвалюватися за участі української сторони.

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