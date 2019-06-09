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Суд відправив журналіста Медузи Голунова під домашній арешт

Журналіста Медузи Івана Голунова відправили під домашній арешт на два місяці.

голунов новости

Нікулінський районний суд Москви відправив журналіста Медузи Івана Голунова під домашній арешт на два місяці.

Голунову заборонено користуватися зв’язком і спілкуватися з іншими фігурантами справи.

До слова, слідство і прокуратура просили помістити журналіста під варту.

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Кореспондента звинувачують у замаху на збут наркотиків. Він наполягає на своїй невинності і каже, що наркотики йому підкинули.

Голунов пов’язує те, що відбувається з проведеними ним розслідуваннями.

За його словами, його заарештували через похоронний бізнес.

Також у суді він повідомив, що йому надходили погрози.

Нагадаємо, Івана Голунова затримали в Москві (Росія) на Цвітному бульварі 6 червня. Двоє чоловіків у цивільному одязі підбігли до журналіста, заламали йому руки і посадили в автомобіль.

Фото: Медуза

Джерело: Медуза

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