Журналіста Медузи Івана Голунова відправили під домашній арешт на два місяці.

Нікулінський районний суд Москви відправив журналіста Медузи Івана Голунова під домашній арешт на два місяці.

Голунову заборонено користуватися зв’язком і спілкуватися з іншими фігурантами справи.

До слова, слідство і прокуратура просили помістити журналіста під варту.

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Кореспондента звинувачують у замаху на збут наркотиків. Він наполягає на своїй невинності і каже, що наркотики йому підкинули.

Голунов пов’язує те, що відбувається з проведеними ним розслідуваннями.

За його словами, його заарештували через похоронний бізнес.

Також у суді він повідомив, що йому надходили погрози.

Нагадаємо, Івана Голунова затримали в Москві (Росія) на Цвітному бульварі 6 червня. Двоє чоловіків у цивільному одязі підбігли до журналіста, заламали йому руки і посадили в автомобіль.

Фото: Медуза