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Факти / Світ / Росія

Журналіста Медузи Івана Голунова затримали у Москві з наркотиками

У Москві (Росія) співробітниками карного розшуку РФ був затриманий кореспондент видання Медуза Іван Голунов.

Іван Голунов

У Москві (Росія) на Цвітному бульварі 6 червня затримали кореспондента видання Медуза Івана Голунова.

Двоє чоловіків у цивільному одязі підбігли до журналіста, заламали йому руки і посадили в автомобіль. Голунов неодноразово вимагав адвоката.

В управлінні внутрішніх справ провели примусовий огляд журналіста і його особистих речей, під час якого знайшли пакет з п’ятьма кульками, які нібито виявилися наркотиками мефедрона.

Про затримання Голунова стало відомо лише 7 червня, коли до нього приїхав адвокат Дмитро Джулай.

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Допит у присутності адвоката почався приблизно о 6.55. Після адвокат розповів, що поліцейські не викликали швидку допомогу для того, щоб зафіксувати побої.

Кореспондента Медузи підозрюють у збуті наркотиків у великих розмірах. У нього вдома провели обшук, під час якого нібито знайшли наркотичні речовини.

Сам Галунов свою провину не визнає, а його знайомі розповіли, що знімки не схожі на квартиру журналіста.

Ксенія Собчак заявила, що особисто знає кореспондента і не може повірити в те, що розслідування виглядає правдивим і він дійсно займався збутом наркотиків.

До слова, так званий суд окупованого Криму виніс вирок українцю Костянтину Давиденко за “шпигунство”.

Фото: Іван Голунов

Джерело: Медуза

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