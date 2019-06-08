PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Переламані ребра і струс мозку – лікар про стан журналіста Голунова

Затриманого у Москві (Росія) Івана Голунова оглянули лікарі. За їх словами, у журналіста гематома, струс головного мозку, а також підозра на перелом ребер.

Іван Голунов

Голова правозахисної групи Агора Павло Чиков заявив, що після огляду кореспондента видання Медуза Івана Голунова лікарі поставили йому діагноз струс головного мозку, гематома.

Також є підозра, що у журналіста зламані ребра. Лікар розповів правозахиснику, що Голунова треба госпіталізувати і направити на рентген, проте поліція відмовила у цьому проханні.

Вимогу про госпіталізацію висунули дві бригади швидкої допомоги, які приїхали на виклик.

Читайте: Кримський “суд” виніс вирок українцю Давиденку

Раніше журналіст заявляв, що після затримання його побили. Голунова вдарили по голові, протягли по підлозі і наступили йому на груди.

Адвокат Дмитро Джулай розповів журналістам, що стан кореспондента дуже поганий.

– Він не розуміє що відбувається, ледве тримається на стільці. У нього болюча реакція на яскраве світло… Він себе дуже погано почуває і не сприймає дійсність, – розповів адвокат.

Нагадаємо, журналіста Івана Голунова затримали співробітники карного розшуку РФ за підозрою у продажі наркотиків.

Фото: Іван Голунов

Джерело: Медуза

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Війна на Донбасі: 5 причин, чому Росія не збирається миритися
Журналіста Медузи Івана Голунова затримали у Москві з наркотиками
Росія не бачить сенсу у розширенні нормандського формату – Пєсков
Росія може вийти з договору з США про наступальне озброєння
У РФ люди влаштували бійку за безкоштовний плов і попкорн
Суд у Гаазі: на скільки затягнеться судовий процес та чи виграє Україна
Катастрофа МН17 на Донбасі: нові факти вказують на вину Росії
Панкратову-Чорному стало зле на зйомках – актор у реанімації
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка