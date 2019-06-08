Затриманого у Москві (Росія) Івана Голунова оглянули лікарі. За їх словами, у журналіста гематома, струс головного мозку, а також підозра на перелом ребер.

Голова правозахисної групи Агора Павло Чиков заявив, що після огляду кореспондента видання Медуза Івана Голунова лікарі поставили йому діагноз струс головного мозку, гематома.

Також є підозра, що у журналіста зламані ребра. Лікар розповів правозахиснику, що Голунова треба госпіталізувати і направити на рентген, проте поліція відмовила у цьому проханні.

Вимогу про госпіталізацію висунули дві бригади швидкої допомоги, які приїхали на виклик.

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Раніше журналіст заявляв, що після затримання його побили. Голунова вдарили по голові, протягли по підлозі і наступили йому на груди.

Адвокат Дмитро Джулай розповів журналістам, що стан кореспондента дуже поганий.

– Він не розуміє що відбувається, ледве тримається на стільці. У нього болюча реакція на яскраве світло… Він себе дуже погано почуває і не сприймає дійсність, – розповів адвокат.

Нагадаємо, журналіста Івана Голунова затримали співробітники карного розшуку РФ за підозрою у продажі наркотиків.

Фото: Іван Голунов