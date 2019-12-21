Росія перекрила рух Керченською протокою через візит Путіна

Рух протокою перекрили через візит президента Росії, який приїде на відкриття залізничного сполучення з окупованим Кримом.

За словами голови спостережної ради Майдану закордонних справ Андрія Клименка, російське міністерство ухвалило рішення щодо перекриття руху Керченською протокою з 21 до 24 грудня у зв’язку з візитом Володимира Путіна.

– Моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції та Майдану закордонних справ повідомляє: 20 грудня 2019 Мінтранс РФ ось просто взяв і фактично перекрив рух Керченською протокою на 4 доби – з 21 по 24 грудня 2019 року.

Чому? – Тому що 23-го сам президент РФ поїде на паровозі через міст, а 24-го поїде перший потяг, – написав він.