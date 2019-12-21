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Росія перекрила рух Керченською протокою через візит Путіна

Міністерство транспорту Російської Федерації на чотири доби перекрило рух Керченською протокою.

Росія перекрила рух Керченською протокою через візит Путіна

Рух протокою перекрили через візит президента Росії, який приїде на відкриття залізничного сполучення з окупованим Кримом.

За словами голови спостережної ради Майдану закордонних справ Андрія Клименка, російське міністерство ухвалило рішення щодо перекриття руху Керченською протокою з 21 до 24 грудня у зв’язку з візитом Володимира Путіна.

– Моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції та Майдану закордонних справ повідомляє: 20 грудня 2019 Мінтранс РФ ось просто взяв і фактично перекрив рух Керченською протокою на 4 доби – з 21 по 24 грудня 2019 року.

Чому? – Тому що 23-го сам президент РФ поїде на паровозі через міст, а 24-го поїде перший потяг, – написав він.

Читайте: Блокування Азовського моря: навіщо Путіну Кримський міст

Раніше ми писали про те, в якому стані повернулися українські кораблі, захоплені в Керченській протоці.

Джерело: Андрій Клименко

Фото: Dreamstime

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