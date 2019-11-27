Кримський міст зіграв важливу роль для блокування Азовського моря, заявив експерт.

Президент РФ Володимир Путін вирішив побудувати Кримський міст після анексії Криму, щоб блокувати Азовське море.

Таку думку висловив російський політолог, співробітник Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Карлов Університет, Прага) Олександр Морозов.

– Адже що відбувається з режимом використання Азовського моря? Росія в односторонньому порядку здійснює якесь ембарго. І міст виявився вельми зручним елементом цього ембарго, – сказав Морозов.

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За словами експерта, будівництво мосту в Крим було також вигідно Кремлю з точки зору гігантських будівельних корпорацій друга Путіна, голови ради директорів компанії Стройгазмонтаж (підрядник будівництва Кримського моста) Аркадія Ротенберга.

Як відомо, Росія повернула захоплені 25 листопада 2018 року в Керченській протоці українські кораблі.