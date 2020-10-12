Повісила власного сина – у Росії судитимуть вчительку

У Росії мати жорстоко вбила власного сина. 43-річна жінка повісила чотирирічного хлопчика у квартирі.

Тіло виявив батько, коли повернувся додому. Відомо, що жінка працювала вчителькою у школі. Окрім загиблого, у сім’ї є ще троє дітей.

На місце події приїхала поліція – підозрювану заарештували.

Читайте: У Росії жінка півроку тримала новонароджену дочку в шафі і морила голодом

Наразі перевіряється інформація, чи стояла мати на обліку у психіатра, адже обґрунтувати мотив убивства вона не змогла.

На Херсонщині мати втопила хворого сина

У Херсонській області жінка втопила чотирирічного сина у водоканалі. Дитина тяжко хворіла з народження, тому мати вирішила покінчити їхні життя самогубством. У результаті їй вдалося врятуватися, а хлопчик втопився.