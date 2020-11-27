Російський журналіст Олексій Пивоваров заразився коронавірусом після того, як отримав щеплення вакциною Супутник V. Таку заяву він оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

– Я отримав вакцину два місяці тому. Таким чином я встановив, що це плацебо. Або ж препарат на мене не діє.

Журналіст розповів, що почувається терпимо. Він працює вдома – обладнав студію та бере активну участь у зйомках онлайн.

Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом pic.twitter.com/a8PD2OOC38 — Алексей Пивоваров (@pivo_varov) November 27, 2020

И да, два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот — опытным путем установил, что это было плацебо. Либо «Спутник» в моем случае не сработал. В общем, подал теперь заявку на вступление в Клуб переболевших. Самочувствие — вполне терпимое — Алексей Пивоваров (@pivo_varov) November 27, 2020

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Вакцину РФ будуть тестувати в Індії

В Індію доправили російську вакцину від коронавірусу. Місцева фармацевтична компанія буде її тестувати.

Фахівці визначать, чи можна її використовувати у боротьбі з Covid-19.

Про створення вакцини Супутник V Російська Федерація повідомила ще в серпні. Вона стала першою країною-винахідником препарату. Володимир Путін заявив, що вакцина пройшла всі тестування та є дієвою.

Фото: Олексій Пивоваров