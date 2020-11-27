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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

Російський журналіст захворів на Covid-19 після щеплення Супутник V

Російський журналіст Олексій Пивоваров заразився коронавірусом після того, як отримав щеплення вакциною Супутник V. Таку заяву він оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

– Я отримав вакцину два місяці тому. Таким чином я встановив, що це плацебо. Або ж препарат на мене не діє.

Журналіст розповів, що почувається терпимо. Він працює вдома – обладнав студію та бере активну участь у зйомках онлайн.

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Вакцину РФ будуть тестувати в Індії

В Індію доправили російську вакцину від коронавірусу. Місцева фармацевтична компанія буде її тестувати.

Фахівці визначать, чи можна її використовувати у боротьбі з Covid-19.

Про створення вакцини Супутник V Російська Федерація повідомила ще в серпні. Вона стала першою країною-винахідником препарату. Володимир Путін заявив, що вакцина пройшла всі тестування та є дієвою.

Фото: Олексій Пивоваров

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