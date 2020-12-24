За 60 км від українського КПП: в Криму помітили колону військової техніки

На трасі Сімферополь – Армянськ, що на півночі Кримського півострова, ввечері 24 грудня помітили колону військової техніки РФ.

Десятки бойових машин проїжджали неподалік населеного пункту Ішунь – за 60 км від українських пропускних пунктів.

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– У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення. Частина вантажівок буксирували зачохлену артилерійську зброю, – йдеться у повідомленні.

Незабаром слідом за колоною прослідувало два танковози: вони транспортували всюдихідні тягачі МТ-ЛБ.

РФ збудують нову ТЕС у Криму

Про те, що РФ планує збудувати нову ТЕС в окупованому Криму, стало відомо на початку листопада.

Головною причиною стала нестача електроенергії для Чорноморського флоту Російської Федерації.

На будівництво теплоелектростанції може піти щонайменше шість років.