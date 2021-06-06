Співпраця Росії та Білорусі в останні тижні викликає серйозну стурбованість у Північноатлантичному альянсі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На його думку, Білорусь стає все більш залежною від Росії.

Генсек альянсу зазначив, що у НАТО стурбовані тісною взаємодією президента РФ Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Столтенберг застеріг Москву та Мінськ від дестабілізації ситуації в Північноатлантичному альянсі та підкреслив, що НАТО готова захищатися.

Зустріч Байдена і Столтенберга

7 червня в Білому домі президент США Джон Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг мають намір обговорити виклики, які створюють перед країнами Північноатлантичного альянсу Російська Федерація та Китай.

Також політики мають намір обговорити саміт НАТО, запланований на 14 червня. Зокрема, на порядку денному – посилення безпеки на тлі викликів з боку РФ та Китаю і формування відповіді на загрози кібератак.

Джерело: Welt am Sonntag