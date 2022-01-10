Росія вимагає чітких гарантій, що Україна та Грузія ніколи не стануть членами НАТО. У Москві стверджують, це є питанням національної безпеки РФ.

Про це заявив на брифінгу за підсумками переговорів із США в Женеві заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков. За його словами, неприйняття України та Грузії до складу Альянсу є імперативом.

– США заявляють, що ні у Росії, ні в будь-якої іншої держави не повинно бути жодних заперечень із таких питань. Ми наголошуємо, що для нас це є питанням надзвичайної важливості. Дуже важливо, щоб Україна ніколи в майбутньому не могла увійти до складу НАТО, – оголосив Рябков.

За його словами, Москва наполягає, щоб на саміті НАТО в Мадриді цього року було відкликано рішення щодо можливого членства України та Грузії, схвалене Бухарестським самітом у 2008 році.

– Ні Україна, ні Грузія не повинні стати членами Альянсу… Нам потрібні залізні, юридичні гарантії, не обіцянки, а саме гарантії. Ті країни, про які я говорив, не мають стати членами НАТО, це питання національної безпеки Росії, – стверджує Рябков.

Він також поінформував, що під час переговорів у Женеві американська делегація підняла питання скупчення військ РФ біля кордонів України. США озвучили попередження на випадок посилення агресії.

Водночас Рябков стверджує, що Росія не має наміру нападати на Україну.

Варто зазначити, що заступниця держсекретаря США Венді Шерман за підсумками переговорів у Женеві наголосила, що принцип “відчинених дверей” НАТО для будь-якої країни не підлягає обговоренню. Вашингтон не може прийняти вимоги Росії щодо нерозширення Альянсу.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс не піде на жодні компроміси щодо питання членства України.