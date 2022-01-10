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Столтенберг про членство України в НАТО: Ми не підемо на жодні компроміси

Юлія Соколова редакторка стрічки
єнс столтенберг

НАТО не піде на жодні компроміси щодо питання членства України в Альянсі.

Про це заявив сьогодні на брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання Комісії Україна-НАТО та напередодні зустрічі НАТО-РФ.

Столтенберг запевнив, що Альянс відданий рішенню, яке було ухвалене на Бухарестському саміті в 2008 році. Згідно з ним, Україна в перспективі може стати членом Альянсу.

– Ми зберігаємо відданість цьому рішенню і допомагаємо Україні просуватися до членства шляхом імплементації реформ і відповідності стандартам НАТО. І ми чітко сказали, що не підемо на жодні компроміси щодо права кожної країни в Європі обирати власний шлях, включно з механізмом безпеки, в якому країна хоче брати участь. Фундаментальним є непорушення цього принципу, – наголосив Столтенберг.

Він додав, що лише Україні та 30 країнам-членам Альянсу вирішувати, коли наша держава буде готова до членства. І ніхто інший не має права щось вказувати в цьому питанні.

Тим самим Столтенберг фактично відкинув вимоги Росії щодо “гарантій безпеки”, які передбачають заборону на вступ України до Альянсу.

Генсек НАТО також нагадав, що Альянс зараз надає політичну і практичну підтримку Україні. Йдеться про підтримку територіальної цілісності нашої держави, військові навчання, надання озброєння та нарощування військового потенціалу Збройних сил України.

– НАТО допомагає Україні здійснювати право на самозахист, – заявив Столтенберг.

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Як відомо, 12 січня відбудеться засідання в форматі Рада НАТО-Росія. Його скликали після висунення Кремлем вимог щодо “гарантій безпеки” і нерозширення Альянсу.

Єнс Столтенберг уже назвав ці вимоги Москви неприйнятними та такими, що порушують основні принципи НАТО. За його словами США і Альянс готові обговорити з Росією питання контролю над озброєнням та більшу прозорість військової діяльності.

Фото: Depositphotos

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