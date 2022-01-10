Принцип “відчинених дверей” НАТО не обговорюється: США про підсумки переговорів з РФ

Принцип “відчинених дверей” НАТО для будь-якої країни не підлягає обговоренню. Вашингтон не може прийняти вимоги Росії щодо обмеження розширення Альянсу.

Про це заявила за підсумками переговорів у Женеві заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

– Ми не дозволимо нікому суперечити політиці “відкритих дверей” НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу. Ми не відмовимося від двосторонньої кооперації із суверенними державами, які хочуть співпрацювати зі США, – наголосила Шерман.

Вона додала, що Вашингтон не пристає на вимоги Москви щодо так званих гарантій безпеки. Йдеться, зокрема, про вимоги Росії не приймати Україну до НАТО, а також щоб Альянс припинив співпрацю в галузі безпеки з Україною.

За словами Шерман, такі вимоги є неприйнятними для США.

Вона додала, що Сполучені Штати під час контактів із РФ не збираються ухвалювати рішення щодо України без участі України.

– Ми не будемо приймати рішення ні щодо України без України, ні щодо Європи без Європи, ні щодо НАТО без НАТО, – наголосила Шерман.

Перемовини між США та РФ у Швейцарії були спрямовані на пошук дипломатичного шляху для послаблення напруженості, оскільки Росія сконцентрувала свої війська поблизу України. На Заході це розцінюють як підготовку до можливого нового вторгнення.

Раніше сьогодні генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс не піде на жодні компроміси щодо питання членства України. Він наголосив, що лише Україна та 30 країн-членів НАТО можуть вирішувати, коли наша держава може вступити до його складу.

Тим самим генсек НАТО відкинув вимоги Москви щодо так званий гарантій безпеки, які передбачають заборону членства України в Альянсі.