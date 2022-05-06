Європейський Союз планує запровадити санкції проти колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої, яка тісно пов’язана з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це пише Bloomberg із посиланням на документ у розпорядженні видання, а також джерела, які поінформовані із питанням.

Видання зазначає, що список ще має бути затверджений європейськими урядами і може змінитись до того, як це відбудеться. Очікується, що посли ЄС зустрінуться 6 травня, щоб обговорити – і, можливо, затвердити – шостий пакет санкцій, який також включає заходи щодо поступового припинення всього імпорту нафти до кінця року.

Російська Національна медіагрупа – це холдингова компанія, яка володіє частками майже у всіх основних російських ЗМІ, які поширюють державну пропаганду в РФ і поза російськими кордонами, стверджується в документі ЄС. Через це зазначена медіагрупа несе відповідальність за підтримку дій, що підривають незалежність та територіальну цілісність України.

Аліна Кабаєва “тісно пов’язана з президентом Володимиром Путіним”, йдеться у документі. Раніше Євросоюз уже вводив санкції проти російського президента та двох його дочок, яких він виховував зі своєю колишньою дружиною.

Кремль неодноразово спростовував повідомлення ЗМІ про те, що 69-річний Путін мав романтичні стосунки з гімнасткою Кабаєвою чи має від неї дітей.

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Власник видання Московський кореспондент припинив фінансування російського таблоїда в 2008 році після того, як він повідомив, що Володимир Путін розлучився зі своєю дружиною і збирається одружитися з Аліною Кабаєвою. Сам Володимир Путін гнівно засудив статтю як “еротичну фантазію”.

У 2014 році Юрій Ковальчук, мільярдер, соратник Володимира Путіна, призначив Аліну Кабаєву головою свого холдингу Національна медіагрупа після того, як вона майже сім років пропрацювала депутатом у правлячій партії РФ Єдина Росія.

Аліні Кабаєвій, яка є золотою медалісткою Олімпійських ігор, наступного тижня виповнюється 39 років.

Минулого місяця газета Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських чиновників повідомила, що США утримуються від запровадження санкцій проти Кабаєвої через побоювання, що це може призвести до ескалації напруженості у відносинах із Путіним.