США відкладають введення санкцій проти голови ради директорів Національної медіа групи, колишньої російської олімпійської гімнастки Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою Володимира Путіна. Однак пакет санкцій проти неї вже підготували.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Вони заявили, що Кабаєву підозрюють в причетності до приховування особистого стану президента РФ за кордоном.

Багато американських чиновників вважають, що введення санкцій проти Кабаєвої буде сприйнято, як особистий удар по Путіну. Так, один з чиновників американського Мінфіну припустив, що очільник РФ може агресивно відреагувати на введення санкцій. Це може призвести до подальшої ескалації взаємин між Росією і США.

За повідомленнями американських чиновників, Міністерство фінансів США підготувало пакет санкцій проти Кабаєвої, але поки його призупинило його імплементацію. Водночас Кремль заперечує будь-які відносини між президентом РФ і олімпійською чемпіонкою.

Журналісти WSJ також повідомили, що Кабаєва має трьох дітей від Путіна, хоч вони ніколи офіційно це не підтверджували. За їхніми даними, вона нібито народила первістка у 2015 році у Швейцарії, а потім близнюків — у 2019 році в Москві.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у той час, як Володимир Путін розв’язав повномасштабну війну в Україні, його коханка Аліна Кабаєва ховалася у Швейцарії із малолітніми дітьми.

Related video