Путін пригрозив ядерною зброєю

Вересень, 21 в 9:26

21 вересня президент РФ Володимир Путін під час звернення заявив про можливість застосування ядерної зброї.

За словами президента РФ, у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі буцімто “прямо підштовхують Київ до перенесення воєнних дій на територію Росії”.

А ще, каже очільник Кремля, почався “ядерний шантаж”.

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– Тим, хто дозволяє собі такі заяви щодо Росії, хочу нагадати, що РФ також має у своєму розпорядженні різні засоби масового ураження, окремі компоненти яких – більш сучасні, ніж у країнах НАТО, – почав погрози Володимир Путін.

Президент Росії відзначив, що “в разі загрози територіальної цілісності Росія безумовно застосує всі наявні в їхньому розпорядженні засоби, зокрема й ядерну зброю”.

– Це не блеф, – додав очільник Кремля.

А потім ще раз нагадав “тим, хто намагається шантажувати Росію ядерною зброєю”, що “роза вітрів може повернутися й у їхній бік”.

Нагадаємо, що під час термінового звернення Володимир Путін оголосив про старт 21 вересня часткової мобілізації в РФ.

Їй підлягатимуть лише громадяни, які перебувають у запасі, а також ті, хто вже проходив службу.

До слова, термінове звернення очільника Кремля мало відбутись ще вчора о 20:00.

Однак його щонайменше тричі відтерміновували, а тоді взагалі перенесли на 21 вересня.

Соцмережі за час, поки користувачі чекали виступу Володимира Путіна, що так і не відбувся в анонсований день, вибухнули з цього приводу мемами.

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