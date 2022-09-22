Часткова мобілізація в РФ та обстріли Запоріжжя, Нікополя: що відбувається на 210-ту добу війни в Україні (онлайн)
21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про старт часткової мобілізації та оновив ядерні погрози країнам світу.
Тим часом російські війська, вкотре обстрілявши Запорізьку атомну електростанцію, пошкодили обладнання зв’язку енергоблоку №6 із відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС.
Персоналу АЕС вдалось налагодити живлення власних потреб енергоблоку. Після цього дизель-генератори вимкнули та перевели в режим чергування.
Також Росія завдала удару по Нікополю. Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю постраждали три людини.
Вибух прогримів в акваторії тимчасово окупованого Севастополя.
Російські війська завдали ракетних ударів по території Харківської області. Внаслідок одного з обстрілів зазнав руйнувань верхній шлюз на Печенізькій дамбі.
Під обстріл російських ракет потрапили й багатоповерхівки в Холодногірському районі Харкова.
В одному з будинків одна людина дістала поранення.
В іншому, де через ракетний удар заблокувало мешканців, представники Держслужби з надзвичайних ситуацій області врятували десятьох людей.
Головні новини 211-ї доби війни в Україні – читайте на Фактах ICTV.
Мобілізація в РФ не вирішить багатьох проблем армії Росії у війні проти України, але може змінити її динаміку.
Таку думку висловив військовий спеціаліст аналітичного центру безпеки CNA у Вашингтоні Майкл Кофман.
– Я не сказав би, що це (мобілізація. – Ред.) може змінити долю Росії у війні. Доступність сил і людських ресурсів мають значення, тому наслідки можуть бути різними, – написав він у Twitter.
Кофман упевнений, що протягом усієї війни у ЗС РФ спостерігався структурний дефіцит кадрів, що призводило до проблем із набором, утриманням та ротацією.
На думку експерта, першим і важливішим наслідком є не мобілізація, а запровадження політики, за якої службові контракти продовжено на невизначений термін, право на відмову призупинено. Також ухвалені нові кримінальні заходи для забезпечення того, що де-факто є наслідком воєнного часу.
– Першим обмеженням на мобілізацію, найімовірніше, буде пропускна спроможність – система має закликати, навчати, годувати, споряджати тощо. Отже, цифра Шойгу в 300 тис., найімовірніше, умовна, а фактична мобілізація протікає як обмежений та поетапний процес, – зауважує експерт.
Він вважає, що Росії не вдасться за кілька місяців мобілізувати стільки солдатів.
– Мобілізація є примусовим процесом практично, та економічно руйнівним. Це також залежить від того, як росіяни вирішать реагувати, – повідомляє Кофман.
Він зазначає, що здатність Росії провести часткову мобілізацію неясна, так само як і час, який буде потрібний для отримання результатів, і те, як росіяни відреагують на це.
– Мобілізація пов’язана зі значними політичними ризиками та недоліками для Москви, але вона може збільшити здатність Росії витримати цю війну більшою мірою, ніж змінити її результат, – додає аналітик.
У місті Куп’янськ Харківської області виявили ще одну катівню російських окупантів, в якій вони знущалися над українцями.
Як поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора, під час окупації міста військовослужбовці РФ зайняли будівлю поліції. Там у напівпідвальному приміщенні вони й облаштували катівню.
Окупанти піддавали людей, яких там утримували, фізичному та психологічному насиллю. В камері, розрахованій на чотирьох осіб, рашисти утримували понад 20 людей.
– За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було, – зазначається в повідомленні.
За даними Харківської обласної прокуратури, рашисти, лякаючи людей, намалювали на стіні катівні “картину”: латинську літеру “Z”, яка стала символом вторгнення військ РФ в Україну, а на її тлі – жінку з радянським прапором та окупанта позаду неї.
– Навіть тут ворожа армія ховається за спиною мирних мешканців і вірить в те, що в Україні на них хтось чекає, – наголосили в прокуратурі.
21 вересня прокурори та поліцейські провели огляд приміщення катівні. Наразі встановлюються всі потерпілі від рук путінських солдатів.
Слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Мобілізація в РФ не вирішить багатьох проблем армії Росії у війні проти України, але може змінити її динаміку.
Таку думку висловив військовий спеціаліст аналітичного центру безпеки CNA у Вашингтоні Майкл Кофман.
– Я не сказав би, що це (мобілізація, – Ред.) може змінити долю Росії у війні. Доступність сил і людських ресурсів має значення, тому наслідки можуть бути різними, – написав він у Twitter.
Кофман упевнений, що протягом усієї війни у ЗС РФ спостерігався структурний дефіцит кадрів, що призводило до проблем із набором, утриманням та ротацією.
Громадяни РФ, які проживають в Естонії та вирушать на повномасштабну війну проти України, не зможуть повернутися назад до країни.
Про це поінформував віцеканцлер Міністерства внутрішніх справ Естонії Вейко Коммусаар. Йдеться про росіян, які перебувають в Естонії на підставі постійної посвідки на проживання.
Коммусаар пояснив, що Естонія не може перешкоджати їм залишити країну. Але якщо з’ясується, що такі громадяни РФ воювали проти України, їх не пустять назад.
– Естонія не запроваджувала жодних обмежень на виїзд російських громадян. Але якщо ми дізнаємося, що вони вирушили на війну, у них не буде можливості повернутися до Естонії, – наголосив він.
Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу на фронті. Російські загарбники намагаються вгадати, де ЗСУ можуть завдати чергового контрудару. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу FreeДом.
– Ми перехопили стратегічну ініціативу. Вони кидаються між напрямками та намагаються вгадати, де Збройні сили України можуть завдати контрудару. На Луганщині вони зосереджують сили на рубежах Сватово-Кременна. Ось цю лінію вони намагаються зробити кордоном оборони для того, щоб запобігти просуванню наших військ у напрямку до Старобільська-Луганська. Але побачимо, як це в них вийде.
Президент США Джо Байден виступив на Генасамблеї ООН з різкою промовою на адресу президента Росії Володимира Путіна.
Він заявив, що вторгнення РФ в Україну “безсоромно порушує” статут ООН, а звірства в Україні “повинні змусити вашу кров холонути в жилах”.
– Путін стверджує, що він повинен був діяти, тому що Росії погрожували, але ніхто не погрожував Росії і ніхто, крім Росії, не шукав конфлікту, – сказав Байден.
Крім того, він назвав російське вторгнення в Україну “жорстокою та непотрібною війною”.
– Постійний член Ради безпеки ООН вторгся до своєї сусідньої країни. Росія безсоромно порушила основи статуту ООН, чітку заборону завоювання сусідньої країни, – сказав Байден.
Російські війська завдали ракетних ударів по території Харківської області. Внаслідок одного з обстрілів зазнав руйнувань верхній шлюз на Печенізькій дамбі.
Про це поінформував заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
– Продовжуються підступні обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури області. Рашисти завдали двох ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз, – зазначив він.
Тимошенко уточнив, що жертв та постраждалих внаслідок обстрілів немає. Він також запевнив, що ситуація на дамбі знаходиться під контролем.
– Нашим фахівцям не вперше долати подібні наслідки “руського міра”. Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі. Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено, – наголосив він.
Збройні сили України відбили атаки ворога в районах Куп’янська, Веселого, Зайцевого, Курдюмівки та Бахмутського. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Золота Нива, Гуляйполе, Рівнопілля та Зелене Поле.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.
Для ведення розвідки та коригування вогню ворог здійснив понад 60 вильотів дронів. Щонайменше шість безпілотних літальних апаратів задіяв для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.
Останні погрози Кремля, зокрема щодо ядерної зброї, не змусять Україну відмовитися від звільнення своїх територій.
Про це поінформував український лідер Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild.
Президент зазначив, що не збирається скасовувати плани з відвоювання тимчасово окупованих РФ територій.
– Ми будемо діяти згідно з нашими планами крок за кроком. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію, – наголосив Зеленський.
Коментуючи проголошення РФ псевдореферендумів на захоплених територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, президент звернув увагу, що майже весь світ їх не визнає.