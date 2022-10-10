У кількох областях РФ пролунали вибухи: що горить
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Фото: Pixabay
У Росії знову бавовна. У кількох областях РФ зафіксовано вибухи на військових об’єктах та складах.
Про це повідомили у Telegram-каналі Збройні сили України.
Зокрема повідомляється про бавовну у Бєлгородській, Курській та Брянській областях:
Зараз дивляться
- Бєлгородська область – влучання по скупченню C-300.
- Курська – влучання у центр управління дронами.
- Брянська – влучання по полігону з мобілізованими.
Також відомо про загоряння великого військового арсеналу ВМФ під Ярославлем.
Нагадуємо, 8 жовтня 2022 року в окупованому Криму пролунав потужний вибух в районі Кримського мосту. В результаті, частина автомобільного мосту була зруйнована.