Горить Кримський міст

Сьогодні зранку в окупованому Криму пролунав потужний вибух в районі Кримського мосту.

Про це повідомляють у соцмережах.

За повідомленнями, приліт стався близько 06:00 ранку. Начебто горить паливний термінал росіян.

Місцеві повідомляють про дуже сильний вибух, адже у будинках від ударної хвилі затремтіли стіни.

Наразі ця інформація потребує підтвердження.

У соцмережах поширюють відео, на якому видно пожежу саме на Кримському мосту.

Video of the fire on the railroad portion of the Crimean Bridge. https://t.co/N8tzlrtv0j pic.twitter.com/CwroM2ScUf

Місцева жителька каже, що горить саме міст.

Baza says witnesses in Kerch report a fire and explosions in the area of the railroad portion of the Crimean Bridge.https://t.co/u2iXx0t7Am pic.twitter.com/RKLjbChwba

— Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022