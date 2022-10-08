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Факти / Надзвичайні події

Горить Кримський міст

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Горить Кримський міст
Фото: Depositphotos

Сьогодні зранку в окупованому Криму пролунав потужний вибух в районі Кримського мосту.

Про це повідомляють у соцмережах.

За повідомленнями, приліт стався близько 06:00 ранку. Начебто горить паливний термінал росіян.

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Місцеві повідомляють про дуже сильний вибух, адже у будинках від ударної хвилі затремтіли стіни.

Наразі ця інформація потребує підтвердження.

У соцмережах поширюють відео, на якому видно пожежу саме на Кримському мосту.

Місцева жителька каже, що горить саме міст.

Ще одне відео пожежі на Кримському мості.

Військовий експерт Роб Лі з Інституту зовнішньої політики у Вашингтоні заявив, що Росія використовувала залізничну частину мосту для переміщення бронетехніки, артилерії та іншої військової техніки до Криму перед транспортуванням її до Херсона та Запоріжжя.

5 жовтня повідомлялося про вибухи біля Севастополя.

Фото: скриншот із відео

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