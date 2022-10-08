Горить Кримський міст
Сьогодні зранку в окупованому Криму пролунав потужний вибух в районі Кримського мосту.
Про це повідомляють у соцмережах.
За повідомленнями, приліт стався близько 06:00 ранку. Начебто горить паливний термінал росіян.
Місцеві повідомляють про дуже сильний вибух, адже у будинках від ударної хвилі затремтіли стіни.
Наразі ця інформація потребує підтвердження.
У соцмережах поширюють відео, на якому видно пожежу саме на Кримському мосту.
Video of the fire on the railroad portion of the Crimean Bridge. https://t.co/N8tzlrtv0j pic.twitter.com/CwroM2ScUf
— Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022
Місцева жителька каже, що горить саме міст.
Baza says witnesses in Kerch report a fire and explosions in the area of the railroad portion of the Crimean Bridge.https://t.co/u2iXx0t7Am pic.twitter.com/RKLjbChwba
— Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022
Ще одне відео пожежі на Кримському мості.
Військовий експерт Роб Лі з Інституту зовнішньої політики у Вашингтоні заявив, що Росія використовувала залізничну частину мосту для переміщення бронетехніки, артилерії та іншої військової техніки до Криму перед транспортуванням її до Херсона та Запоріжжя.
5 жовтня повідомлялося про вибухи біля Севастополя.
Фото: скриншот із відео