Вибухи у Дніпрі та обстріл Нікополя: що відбувається на 229 добу війни (онлайн)
Серед жертв ракетного обстрілу Запоріжжя є діти. Загалом відомо про 14 загиблих та 89 поранених.
Російський диктатор Путін звинуватив у підриві Керченського мосту спецслужби України.
На Запорізькій атомній електростанції полагодили високовольтну лінію після обстрілу російської армії.
Німеччина почала розслідувати ушкодження російських газопроводів Північний потік і Північний потік-2.
Киргизстан відмовив у проведенні навчань ОДКБ на своїй території.
США та Велика Британія обговорюють відновлення виробництва гаубиць M777 через успіхи України у війні.
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