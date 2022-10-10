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Вибух на Кримському мосту викликав паніку на тимчасово окупованому півострові та може спровокувати протистояння між так званими “баштами” Кремля – військовими та ФСБ.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

За його словами, окупанти зараз будуть активно шукати “стрілочників”, на яких можна покласти відповідальність за вибух. У своїх Telegram-каналах вони вже пишуть, що в усьому начебто винна чергова зміна, яка мала перевіряти автомобілі на мосту на наявність вибухівки.