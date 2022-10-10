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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Вибухи у Дніпрі та обстріл Нікополя: що відбувається на 229 добу війни (онлайн)

Вибухи у Дніпрі та обстріл Нікополя: що відбувається на 229 добу війни (онлайн)

Серед жертв ракетного обстрілу Запоріжжя є діти. Загалом відомо про 14 загиблих та 89 поранених.

Російський диктатор Путін звинуватив у підриві Керченського мосту спецслужби України.

На Запорізькій атомній електростанції полагодили високовольтну лінію після обстрілу російської армії.

Німеччина почала розслідувати ушкодження російських газопроводів Північний потік і Північний потік-2.

Киргизстан відмовив у проведенні навчань ОДКБ на своїй території.

США та Велика Британія обговорюють відновлення виробництва гаубиць M777 через успіхи України у війні.

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00:21 - 10 жовтня

Російський президент хоче помститися Україні після знищення частини Керченського мосту і може це зробити найближчими днями. Про це заявив політичний оглядач Іван Яковина.

Він згадав відеофрагмент, у якому президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в проведенні теракту на Керченському мосту.

– Минулого разу, коли щось таке нехороше траплялося, наприклад, крейсер Москва потонув, або коли росіяни втратили Харківську область, таких нарад, показових шоу Путін не проводив. Мабуть, вважав, що недостатньо сильні втрати, – сказав Яковина.

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00:09 - 10 жовтня

Генерал Девід Петреус про відповідь Заходу на ядерний удар Росії та вступ України в НАТО. Ексочільник ЦРУ вважає, що ймовірність ядерного удару РФ невисока, але погрози Путіна слід сприймати серйозно.

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00:05 - 10 жовтня

Вибух на Кримському мосту викликав паніку на тимчасово окупованому півострові та може спровокувати протистояння між так званими “баштами” Кремля – військовими та ФСБ.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

За його словами, окупанти зараз будуть активно шукати “стрілочників”, на яких можна покласти відповідальність за вибух. У своїх Telegram-каналах вони вже пишуть, що в усьому начебто винна чергова зміна, яка мала перевіряти автомобілі на мосту на наявність вибухівки.

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