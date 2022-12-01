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Факти / Світ / Росія

РФ стягнула бомбардувальники на аеродром Енгельс, можливий новий удар по Україні – Spiegel

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Літаки РФ
Фото: Getty Images

Росія може готувати черговий масований ракетний удар по території України. Країна-агресор зосередила на військовому аеродромі Енгельс-2 під Саратовом до двох десятків стратегічних бомбардувальників.

Про це інформує німецьке видання Der Spiegel із посиланням на супутникові знімки компаній Maxar Technologies і Planet Labs від 28 листопада.

– Актуальні супутникові знімки показують незвичний рух у ключовому російському військовому аеропорту. Експерти бачать Енгельс-2 у підвищеній бойовій готовності та попереджають про новий потужний повітряний наліт на Україну, – пише видання.

На супутникових фото можна помітити майже два десятки російських стратегічних бомбардувальників дальньої дії Ту-95 та Ту-160. Видання припускає, що вони можуть готуватися до нової атаки.

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Крім того, на аеродромі поряд із літаками присутні паливозаправники, можна помітити численні великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.

– Активність на базі надзвичайно висока… На злітній смузі припарковано багато великих вантажних літаків, що вказує на нещодавнє велике постачання на базу, можливо, крилатих ракет, – зазначив у коментарі виданню військовий аналітик Арда Мевлютоглу.

Бомбардувальники РФ на базі Енгельс

Фото: Maxar Technologies/Spiegel

Військовий експерт Rochan Consulting Конрад Музика також вважає, що база РФ перебуває в підвищеній готовності.

– На землі багато рухів. Літаки обслуговують і, очевидно, готують до нових операцій. Можна також помітити тягачі, які використовуються для транспортування крилатих ракет Х-55 або Х-101, – розповів він.

РФ неодноразово використовувала проти України саме ці типи ракет. Російські бомбардувальники запускають їх з території країни-агресора.

Бомбардувальники РФ на базі Енгельс

Фото: Maxar Technologies/Spiegel

На думку аналітиків, Енгельс-2 є однією з найважливіших баз російських ВПС, оскільки там розташовані два полки стратегічних бомбардувальників. У лютому Росія розмістила на аеродромі додаткові бомбардувальники, готуючись до повномасштабної війни проти України. Відтоді агресор використовує базу для масштабних авіаударів по Україні.

– Незвично велика кількість бомбардувальників на злітно-посадковій смузі вказує на посилення бойових дій, якщо не на неминучу великомасштабну атаку, – вважає військовий аналітик Мевлютоглу.

Видання звертає увагу на супутникові знімки, зроблені в жовтні, в період вибуху на Керченському мосту. Так, 8 та 9 жовтня авіабаза Енгельс-2 була відносно безлюдною.

А 10 жовтня там можна було помітити численні додаткові бомбардувальники дальньої дії. Саме цього дня РФ завдала по Україні масованого удару.

Бомбардувальники РФ на базі Енгельс

Фото: Maxar Technologies/Spiegel

Востаннє Росія завдала масованого ракетного удару по Україні 23 листопада. Ціллю агресора стала енергетична інфраструктура. В ГУР Міноборони України прогнозували, що РФ знадобиться не менше тижня для підготовки чергової атаки.

Напередодні в Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що на аеродром Енгельс в Саратовській області перекинуті додаткові бомбардувальники, що може свідчити про підготовку нового удару по Україні та про розширення напрямків ударів.

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Джерело: Spiegel
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