Грудень, 01 в 17:28

Росія може готувати черговий масований ракетний удар по території України. Країна-агресор зосередила на військовому аеродромі Енгельс-2 під Саратовом до двох десятків стратегічних бомбардувальників.

Про це інформує німецьке видання Der Spiegel із посиланням на супутникові знімки компаній Maxar Technologies і Planet Labs від 28 листопада.

– Актуальні супутникові знімки показують незвичний рух у ключовому російському військовому аеропорту. Експерти бачать Енгельс-2 у підвищеній бойовій готовності та попереджають про новий потужний повітряний наліт на Україну, – пише видання.

На супутникових фото можна помітити майже два десятки російських стратегічних бомбардувальників дальньої дії Ту-95 та Ту-160. Видання припускає, що вони можуть готуватися до нової атаки.

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Крім того, на аеродромі поряд із літаками присутні паливозаправники, можна помітити численні великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.

– Активність на базі надзвичайно висока… На злітній смузі припарковано багато великих вантажних літаків, що вказує на нещодавнє велике постачання на базу, можливо, крилатих ракет, – зазначив у коментарі виданню військовий аналітик Арда Мевлютоглу.

Військовий експерт Rochan Consulting Конрад Музика також вважає, що база РФ перебуває в підвищеній готовності.

– На землі багато рухів. Літаки обслуговують і, очевидно, готують до нових операцій. Можна також помітити тягачі, які використовуються для транспортування крилатих ракет Х-55 або Х-101, – розповів він.

РФ неодноразово використовувала проти України саме ці типи ракет. Російські бомбардувальники запускають їх з території країни-агресора.

На думку аналітиків, Енгельс-2 є однією з найважливіших баз російських ВПС, оскільки там розташовані два полки стратегічних бомбардувальників. У лютому Росія розмістила на аеродромі додаткові бомбардувальники, готуючись до повномасштабної війни проти України. Відтоді агресор використовує базу для масштабних авіаударів по Україні.

– Незвично велика кількість бомбардувальників на злітно-посадковій смузі вказує на посилення бойових дій, якщо не на неминучу великомасштабну атаку, – вважає військовий аналітик Мевлютоглу.

Видання звертає увагу на супутникові знімки, зроблені в жовтні, в період вибуху на Керченському мосту. Так, 8 та 9 жовтня авіабаза Енгельс-2 була відносно безлюдною.

А 10 жовтня там можна було помітити численні додаткові бомбардувальники дальньої дії. Саме цього дня РФ завдала по Україні масованого удару.

Востаннє Росія завдала масованого ракетного удару по Україні 23 листопада. Ціллю агресора стала енергетична інфраструктура. В ГУР Міноборони України прогнозували, що РФ знадобиться не менше тижня для підготовки чергової атаки.

Напередодні в Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що на аеродром Енгельс в Саратовській області перекинуті додаткові бомбардувальники, що може свідчити про підготовку нового удару по Україні та про розширення напрямків ударів.