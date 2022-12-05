Арестович прокоментував вибухи на аеродромах в Енгельсі та під Рязанню
Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив вибухи одразу на двох російських авіабазах.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Арестович іронічно прокоментував, що вибухи – це наслідок порушення техніки безпеки, тобто куріння у недозволеному місці.
– Вдало покурив персонал одразу двох російських авіабаз: Дягілево (Рязанська область) та Енгельс (Саратівська область), де базуються стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по Україні, – зазначив Олексій Арестович.
На цей час відомо, що вибухами пошкоджено щонайменше три літаки, троє людей загинуло, семеро поранено.
Наразі у південно-центральній частині України оголошена повітряна тривога.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що росіяни заметушилися після вибухів на авіабазах.
Нагадаємо, що сьогодні зранку прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області, звідки злітають бомбардувальники, які атакують ракетами Україну. Повідомляється, що безпілотник упав на злітно-посадковій смузі, внаслідок чого пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-195, поранено двох людей.
Згодом російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби повідомили про вибух на аеродромі під Рязанню. Там загорівся бензовоз. Загинуло три людини, п’ятеро дістали поранення.