Грудень, 05 в 10:08

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив вибухи одразу на двох російських авіабазах.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Арестович іронічно прокоментував, що вибухи – це наслідок порушення техніки безпеки, тобто куріння у недозволеному місці.

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– Вдало покурив персонал одразу двох російських авіабаз: Дягілево (Рязанська область) та Енгельс (Саратівська область), де базуються стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по Україні, – зазначив Олексій Арестович.

На цей час відомо, що вибухами пошкоджено щонайменше три літаки, троє людей загинуло, семеро поранено.

Наразі у південно-центральній частині України оголошена повітряна тривога.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що росіяни заметушилися після вибухів на авіабазах.

Нагадаємо, що сьогодні зранку прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області, звідки злітають бомбардувальники, які атакують ракетами Україну. Повідомляється, що безпілотник упав на злітно-посадковій смузі, внаслідок чого пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-195, поранено двох людей.

Згодом російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби повідомили про вибух на аеродромі під Рязанню. Там загорівся бензовоз. Загинуло три людини, п’ятеро дістали поранення.