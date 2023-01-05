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Факти / Світ / Росія

Вогонь охопив 420 кв.м. У Санкт-Петербурзі горить підприємство Білорусь-МТЗ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вогонь охопив 420 кв.м. У Санкт-Петербурзі горить підприємство Білорусь-МТЗ

У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив підприємство Білорусь-МТЗ.

Полум’я вже розповсюдилось на 420 квадратних метрів. Відомо про щонайменше двох загиблих.

У мережі з’явились кадри пожежі, на яких видно густий стовп диму та вогонь, який охопив будівлю.

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Офіційного підтвердження займання поки що не було. Також не повідомляється про причину пожежі.

Варто зазначити, що у Росії дедалі частіше виникають пожежі у різних містах. Так, у Томську в Російській Федерації загорівся табір для російських мобілізованих. А у вівторок, 3 січня, в Білгородській області (місто Новий Оскол) спалахнула масштабна пожежа на військовому об’єкті.

Крім того, українська розвідка зазначала, що у РФ фіксується активізація руху опору на фоні чуток про наближення чергової хвилі мобілізації.

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