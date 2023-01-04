Січень, 04 в 13:41

В Російській Федерації фіксується активізація руху опору на фоні чуток про наближення чергової хвилі мобілізації. Так, воєнна розвідка України дізналась, що партизани зупинили рух потягів та військових ешелонів РФ біля Красноярська.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

– В ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська. У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах РФ, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів, – йдеться в повідомленні.

Розвідка звернула увагу на те, що минулого року було зафіксовано близько 40 подібних випадків, а також – знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

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Зазначається, що суттєва активізація рейкових партизан у Росії відбулась після оголошення путінським режимом часткової мобілізації.