Росіяни готові терпіти ще одну хвилю мобілізації, рівень підтримки війни зріс – WSJ

Січень, 17 в 11:48

Війна в Україні не викликає серед росіян сильного занепокоєння. Більш того, внутрішні кремлівські опитування свідчать про те, що вони готові терпіти ще не одну хвилю мобілізації, пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на ексчиновнка Кремля.

За його словами, якщо відразу після оголошення часткової мобілізації в Росії рівень підтримки війни, за даними опитування фонду Общественное мнение впав до 34%, то вже у листопаді, коли мобілізацію нібито завершили, він збільшився до 80%.

Водночас, навіть критика мобілізації в РФ, якщо й з’являлася, була переважно спрямована на Міноборони, а не на самого диктатора Володимира Путіна, наголошує видання.

Зараз дивляться

За даними британського видання The Times, російський диктатор Володимир Путін може мобілізувати ще близько 500 тис. солдатів для нового наступу навесні цього року.

Нову хвилю мобілізації в РФ можуть оголосити вже найближчими тижнями.

Фото: ГУР