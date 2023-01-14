Січень, 14 в 17:14

Російський диктатор Володимир Путін може мобілізувати на повномасштабну війну проти України ще близько 500 тис. солдатів.

Про це пише британське видання The Times. Цих російських мобілізованих можуть кинути у новий наступ на Україну навесні цього року.

– Президент Путін може мобілізувати до пів мільйона додаткових військовослужбовців для своєї війни проти України, оскільки він прагне перехопити ініціативу багатостороннім весняним наступом, – наголошує видання.

Нову хвилю мобілізації в РФ можуть оголосити вже найближчими тижнями. У російських військкоматах здійснюється відповідна підготовка.

Зараз дивляться

Як зазначається в матеріалі, Київ зараз намагається згуртувати західних партнерів до того, “як 500 тис. росіян” вирушать на фронт. Йдеться про надання сучасного озброєння Збройним силам України, зокрема танків.

Західних союзників закликають “діяти зараз” та передати нашій державі сотні танків і бронетранспортерів після того, як Кремль призначив нового командувача окупаційними військами РФ та запланував розгортання 150 тис. резервістів, мобілізованих восени минулого року.

Нещодавно про плани Кремля мобілізувати ще 500 тис. осіб повідомляло і видання Politico з посиланням на українську розвідку. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в коментарі виданню розповів, що цього разу хвиля мобілізація буде більшою, ніж осіння (500 тис. проти 300 тис.) і охопить великі міста, зокрема деякі стратегічні промислові центри в Росії.

– Цього разу Кремль мобілізує жителів великих міст, зокрема стратегічних промислових центрів по всій Росії. Це матиме дуже негативний вплив на російську економіку, яка вже й без того потерпає, – наголосив Черняк.

Українська військова розвідка очікує, що нова хвиля мобілізації в РФ може розпочатися після 15 січня.

У матеріалі Politico також зазначається, що Москва планує використати 500 тис. мобілізованих під час можливого нового масованого наступу на Україну.

Днями українська розвідка інформувала, що із 9 січня в Росії обмежили виїзд із країни військовозобов’язаним, зокрема й тим, хто обмежено придатний до служби.

В ГУР також повідомляли, що керівництво РФ хоче збільшити чисельність армії до 2 млн осіб і в зв’язку з цим планує чергову хвилю мобілізації.