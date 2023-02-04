Лютий, 04 в 7:07

У ніч на 4 лютого в селищі Борисівка Бєлгородської області РФ виникла масштабна пожежа на нафтобазі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

На нафтобазі вогонь настільки сильний, що полум’я підіймається на 50 метрів, чути вибухи.

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За деякими повідомленнями, вогонь перекинувся і на Борисівський завод мостових металоконструкцій. Саме на ньому виготовляли металоконструкції для будівництва Кримського мосту через Керченську протоку.

Також повідомляється, що на нафтобазі горить три із дев’яти цистерн із нафтопродуктами.

А ось губернатор області В’ячеслав Гладков у соцмережах написав, що причиною пожежі є начебто обстріли зі сторони ЗСУ.

– Снаряди потрапили на територію цивільного промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань, – зазначив російський губернатор.

Наразі триває ліквідація пожежі.

10 січня у Москві спалахнула пожежа – вогонь охопив 1 тис. кв. м складів на північному сході російської столиці.

5 січня у Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на підприємстві Білорусь-МТЗ.