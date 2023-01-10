Січень, 10 в 14:06

У Москві знову спалахнула пожежа – вогонь охопив 1 тис. кв.м. Дехто зі ЗМІ пише, що масштаби пожежі сягають 2 тис. кв.м.

Цього разу горять склади на північному сході російської столиці. На площі 500 кв.м обвалився дах.

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Офіційного підтвердження, а також інформації про постраждалих поки що немає. Не повідомляється, що саме стало причиною займання та що зберігається на складах.

У Росії дедалі більшає випадків пожежі. Так, 5 січня у Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив підприємство Білорусь-МТЗ.

Натомість секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що вибухи в Росії будуть траплятися дедалі частіше, адже це результат нинішньої політики країни-агресора.

Фото: скрін з відео