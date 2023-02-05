Китай постачає технології, необхідні російським військовим для продовження війни РФ проти України, незважаючи на міжнародні санкції та експортний контроль.

Про це йдеться в матеріалі Wall Street Journal, які провели аналіз даних російської митниці.

Спираючись на митні документи, видання пише, що китайські державні оборонні компанії постачають навігаційне обладнання, технології глушіння і деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, які перебувають під санкціями.

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– Це лише деякі з десятків тисяч поставок товарів подвійного призначення – продукції, що має як комерційне, так і військове застосування, – які Росія імпортувала після вторгнення в країну в минулому році, – пише WSJ з посиланням на митні документи, надані журналу C4ADS, організації, що спеціалізується на виявленні загроз національній безпеці США.

При цьому більшість поставок товарів подвійного призначення було здійснено саме з Китаю, як показують записи.

Підтримка Китаєм Росії, яка веде війну проти України, мала стати предметом обговорення під час поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна цими вихідними. Однак ця поїздка була відкладена на невизначений термін після того, як Пентагон повідомив, що на початку тижня він відстежив китайський розвідувальний аеростат над континентальною частиною США.

У коментарі WSJ прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито володіє “достатнім технологічним потенціалом для забезпечення своєї безпеки” і агресивної війни проти України.

Видання зазначає, що хоч Росія і здатна виробляти більшу частину основних військових потреб усередині країни, вона значною мірою залежить від імпорту технологій подвійного призначення, таких як напівпровідники, які необхідні для ведення сучасної війни.

Санкції, введені західними країнами, були спрямовані на підрив військової машини Москви, націлившись на експорт у Росію таких товарів, як комп’ютерні чіпи, інфрачервоні камери та радіолокаційне обладнання.

– Але митні та корпоративні звіти показують, що Росія все ще може імпортувати ці технології через країни, які не приєдналися до очолюваних США зусиль з відсікання Москви від світових ринків, – пише видання.

За даними видання, багато з контрольованих експортних товарів, як і раніше, надходять через такі країни, як Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати, уряди яких західні чиновники звинувачують у порушенні санкцій і контролю.

Раніше турецькі чиновники заявляли, що санкції неефективні і що Анкара відіграє важливу роль як посередник у відносинах із Росією. При цьому під тиском США Туреччина пішла на припинення деяких фінансових і ділових зв’язків.

При цьому коментарів від посольства ОАЕ у Вашингтоні видання не отримало.

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Документи, вивчені WSJ, показують, що китайські компанії – як державні, так і приватні – є основними експортерами товарів подвійного призначення, які, за словами американських чиновників, викликають особливу стурбованість.

Видання проаналізувало понад 84 тис. поставок, зареєстрованих російською митницею в період після того, як Захід розпочав кампанію економічного тиску, зосереджену на товарах, які Білий дім відзначив як критично важливі для російських збройних сил.

В офіційних документах російської митниці, які, за даними C4ADS, можуть містити не всі записи, докладно описано кожну поставку в країну із зазначенням дат, вантажовідправників, одержувачів, покупців, адрес і описів товарів.

WSJ також визначив за цими записами більше десятка російських і китайських компаній, проти яких США ведуть кампанію тиску на Росію, а також всі інші санкційні програми.

Представники промисловості та уряду заявили, що ці дані є суттєвим доказом того, як Росії вдається обходити центральний елемент заходів Заходу у відповідь на війну Росії проти України, вказує видання.

– Незважаючи на міжнародні перевірки та санкційні протоколи, надійні дані про світову торгівлю показують, що китайські державні оборонні компанії продовжують відправляти деталі військового призначення російським оборонним компаніям, які потрапили під санкції. Ці російські компанії були зафіксовані як такі, що використовують ці ж типи деталей безпосередньо у війні Росії в Україні, – сказала Наомі Гарсія, аналітик C4ADS.

Для посилення міжнародної кампанії тиску американські чиновники заявили, що вони розслідують експорт забороненої продукції та ділові угоди, намагаються домогтися дотримання вимог за допомогою дипломатичних контактів по всьому світу, а також заявили, що готують санкції проти нових об’єктів, які, як вважається, сприяють розв’язаній Росією війні.

Міністерство фінансів США 1 лютого 2023 року додало до списку санкцій майже два десятки фізичних осіб і компаній, які, ймовірно, використовуються для закупівлі зброї та інших товарів для російських державних оборонних підприємств.

Незадовго до повномасштабного нападу Росії на Україну в лютому минулого року президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін оголосили про партнерство “без обмежень”, спрямоване на протидію США. При цьому після вторгнення РФ Пекін спробував знайти обережний баланс, заявивши, що він виступає проти війни в Україні, зберігаючи водночас відкриті дипломатичні, фінансові та торговельні зв’язки з Росією.

– Твердження про те, що Китай надає “допомогу” Росії, не має під собою фактичного підґрунтя, а є суто спекулятивним і навмисно роздутим, – заявив WSJ представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен’юй.

Він також повторив давно прийняту в Пекіні думку про те, що Китай виступає проти того, що він називає односторонніми санкціями, які не мають підстав у міжнародному праві.

Аналіз документів митниці РФ

Митні документи містять приклади експорту деталей для зброї, використовуваної російськими військами в Україні.

Китайська державна оборонна компанія Poly Technologies 31 серпня 2022 року поставила навігаційне обладнання російській державній військово-експортній компанії ВАТ Рособоронекспорт для військово-транспортних вертольотів М-17.

31 серпня 2022 року поставила навігаційне обладнання російській державній військово-експортній компанії ВАТ Рособоронекспорт для військово-транспортних вертольотів М-17. Раніше того ж місяця китайська електронна компанія Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. поставила Рособоронекспорту – через узбецьку державну оборонну компанію – телескопічну антену для військової машини RB-531BE, яка використовується для глушіння зв’язку.

поставила Рособоронекспорту – через узбецьку державну оборонну компанію – телескопічну антену для військової машини RB-531BE, яка використовується для глушіння зв’язку. 24 жовтня китайська державна авіабудівна компанія AVIC International Holding Corp. поставила компанії AO Kret, дочірній компанії державного оборонного гіганта Ростех, що потрапив під санкції, запчастини для винищувачів Су-35 на суму $1,2 млн.

Генеральний директор Fujian Baofeng Electronics Co Ван Шаофен у відповіді виданню повідомив, що третя сторона, можливо, незаконно використовує назву його компанії, і що в ній немає слова “Nanan”. Він також сказав, що його компанія не виробляє телескопічні антени і не має даних про постачання будь-якій узбецькій державній оборонній компанії.

– Цей звіт не має під собою фактичної основи і не відповідає дійсності, – сказав Ванг.

Водночас у документах Федеральної комісії зі зв’язку США, поданих компанією Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. на продаж у США двосторонніх радіостанцій, зазначені збіжні контактні дані і стоїть підпис “Ван Шао Фен”.

Інші китайські та російські фірми не відповіли на прохання WSJ про коментар.

Серед інших іноземних державних постачальників, виявлених у митних даних, – China Taly Aviation Technologies Corp., закупівельний підрозділ Департаменту обладнання ВПС Китаю.

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Серед поставок цієї компанії були деталі, відправлені 4 жовтня російському державному ракетному підприємству “Алмаз Антей”, що перебуває під санкціями, для використання в мобільній радіолокаційній установці 96Л6Е. Росія використовує радар для виявлення ворожих винищувачів, ракет і безпілотників у складі своєї зенітно-ракетної системи С-400, яку використовують в Україні.

Kret і безліч інших російських компаній, які укладають контракти з державними розвідувальними, військовими та охоронними службами, також використовували приватні китайські фірми.

Sinno Electronics, проти якої наприкінці минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції за нібито закупівлю заборонених товарів для російського оборонного сектору, була одним із найактивніших експортерів товарів подвійного призначення, відправивши з квітня по жовтень понад 1,3 тис. партій на суму понад $2 млн, згідно з митними даними.

Дані також свідчать про постачання китайських квадрокоптерів DJI в Росію після введення санкцій і експортного контролю. Військові аналітики кажуть, що безпілотники використовуються російськими військами для виявлення і спостереження за українськими військами, а потім для нанесення по них артилерійських ударів.

Згідно з митними документами, деякі з цих дронів поставляються безпосередньо китайським роздрібним продавцем російським дистриб’юторам, але інші квадрокоптери DJI прямують транзитом через Об’єднані Арабські Емірати.

У DJI заявили, що компанія виступає проти військового використання своїх дронів, призупинила свою діяльність у Росії у квітні і вимагає від своїх глобальних агентів дотримання відповідних вимог.

– Ми не можемо зупинити користувачів або організації від купівлі в країнах або регіонах, відмінних від Росії та України, а потім транспортування або передавання їх у Росію та Україну, – зазначили в компанії.

За словами американських чиновників, серед постачань, критично важливих для військових зусиль Москви, – комп’ютерні чипи, які використовують у зброї, спрямованій проти українських військ та інфраструктури, а також в електронних схемах, які уможливлюють супутникові системи геолокації, радіозв’язку, спостереження та навігації.

Експорт таких чипів і супутніх компонентів скоротився більш ніж наполовину після того, як США та їхні союзники вперше ввели суворі обмеження на експорт, згідно з митними документами.

Однак ці обсяги швидко почали зростати і до жовтня досягли майже $33 млн, що трохи менше за середній рівень у $35 млн на місяць, якого Росія досягла відтоді, як США почали застосовувати санкції проти Росії 2014 року після того, як армія Путіна окупувала Крим.

На відміну від попередніх режимів експортного контролю, які забороняли прямі поставки певних товарів подвійного призначення, західна влада в лютому заявила, що вона націлена на весь ланцюжок поставок. Це означає, що перевалка – тобто товари, вироблені в третіх країнах з використанням американських товарів подвійного призначення, таких як чіпи, які потім поставляються в Росію – також є метою Москви.