Лютий, 04 в 23:02

Передбачувану китайську шпигунську повітряну кулю (аеростат) було збито над Сполученими Штатами після того, як адміністрація президента США дала добро на її спуск.

У момент збиття куля пролітала над Атлантичним океаном на схід від штату Південна Кароліна.

Перед спуском аеростата американські законодавці закликали вжити термінових заходів щодо загадкового об’єкта.

Зараз дивляться Президент США Джо Байден заявив, що місія зі збиття ймовірної китайської повітряної кулі-шпигуна біля Східного узбережжя Америки була успішною, і що він наказав Пентагону збити літальний апарат із неба, щойно це стане безпечним. – У середу, коли мені доповіли про повітряну кулю, я наказав Пентагону збити її – у середу – якомога швидше. Вони вирішили, не завдаючи шкоди нікому на землі, що найкращий час для цього – коли вона опиниться над водою… у межах 12 миль. Вони успішно його збили, і я хочу похвалити наших льотчиків, які це зробили, – сказав він. На запитання, чи була це рекомендація його команди з національної безпеки, Байден повторив: “Я сказав їм збити його. Вони сказали мені: “Давайте дочекаємося найбезпечнішого місця, щоб зробити це”. Chinese spy balloon shot down. #ChineseSpyBalloon pic.twitter.com/2LNUUf0Qpr — Devon Pace (@elitedevon) February 4, 2023 Збиття кулі відбулося після того, як Федеральне управління цивільної авіації США оголосило про припинення роботи трьох великих аеропортів у Північній Кароліні та Південній Кароліні з “метою забезпечення національної безпеки”. Video of the #ChineseSpyBalloon being taken down over Myrtle Beach, South Carolina! pic.twitter.com/vBpBv7k6mb — joey (@joeylopes13) February 4, 2023 Виступаючи на пресконференції, державний секретар США Ентоні Блінкен, який відклав заплановану на цей тиждень поїздку до Пекіна після появи новин про кулю, сказав, що першим кроком буде видалення кулі з федерального повітряного простору, назвавши цей крок Китаю “неприйнятним і безвідповідальним” і порушенням міжнародного права. Прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив на пресконференції в п’ятницю, що повітряна куля розміром із три автобуси не становить “військової або фізичної загрози для людей на землі”. Читайте Шпигун КНР чи метеорологічний дирижабль: що відомо про скандал довкола повітряної кулі над США Фото: Зняток з відео / Devon Pace

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