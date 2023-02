Зараз дивляться

Президент США Джо Байден заявив, що місія зі збиття ймовірної китайської повітряної кулі-шпигуна біля Східного узбережжя Америки була успішною, і що він наказав Пентагону збити літальний апарат із неба, щойно це стане безпечним.

На запитання, чи була це рекомендація його команди з національної безпеки, Байден повторив: “Я сказав їм збити його. Вони сказали мені: “Давайте дочекаємося найбезпечнішого місця, щоб зробити це”.

Збиття кулі відбулося після того, як Федеральне управління цивільної авіації США оголосило про припинення роботи трьох великих аеропортів у Північній Кароліні та Південній Кароліні з “метою забезпечення національної безпеки”.

Video of the #ChineseSpyBalloon being taken down over Myrtle Beach, South Carolina! pic.twitter.com/vBpBv7k6mb

— joey (@joeylopes13) February 4, 2023