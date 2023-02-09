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Факти / Світ / Росія

До зміни режиму в РФ призведе внутрішній бунт, це питання часу – ГУР

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Кремль, Москва
Фото: Depositphotos

Рано чи пізно в Росії відбудеться бунт, який призведе до зміни політичного режиму.

Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що населення РФ сотні років фактично жило в рабстві, а тому всі сценарії Кремля “лягають на підготовлений ґрунт”.

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– Це народ, який сотні років жив у рабстві. Там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву, – пояснив Юсов.

Він додав, що на якомусь етапі ціни на російську нафту дозволили прогодувати населення РФ, і для багатьох росіян цього виявилося достатньо. А незгодних ув’язнили або видавили з країни.

Водночас Юсов зазначив, що бунт в Росії – це лише питання часу.

– Бунт все одно буде. Це питання часу. Питання в тому, що якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан: із цінностями, з конкретними вимогами й розумінням, для чого.

Оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який зрештою так чи інакше закінчиться і зміною режиму, і переформатуванням у самій РФ, – наголосив Юсов.

Нещодавно керівник ГУР Кирило Буданов назвав завданням України системне ослаблення Росії. Він не виключив, що країна-агресор розпадеться на кілька суб’єктів.

Кирило Буданов також прогнозував, що 2023 рік принесе Україні перемогу, а Росії – трансфер влади.

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