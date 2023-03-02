Березень, 02 в 12:49

Російські ЗМІ та Telegram-канали розкручують фейк про те, що нібито група “українських диверсантів” зайшла в Брянську область та взяла у заручники жителів села Сушани.

Поширюється інформація про 40-50 так званих диверсантів, з якими “ведуть бій” російські війська, але без жодного фото чи відео, яке б підтверджувало чергову провокацію Кремля, російська пропаганда не надала.

У командуванні ОК Північ виданню Бабель заявили, що нічого не знають про інциденти у прикордонних районах РФ.

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У Генштабі наголосили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України, а все, що відбувається в Росії – “це спротив місцевого населення путінському терористичному режиму”.

– Зокрема, повідомлення в інтернеті про події на Брянщині є зухвалою московською провокацією, – сказали військові.

В Держприкордонслужбі України також спростували обвинувачення РФ та назвали їх безпідставними.

– Те, що зараз розганяють російські пабліки щодо якоїсь української ДРГ на території Росії, можу зазначити, що Україна – не агрессор, наша основна задача оборона і захист від країни-окупанта. Що могло відбутися на території РФ, мені нічого не відомо, адже країна-терорист – це таке собі фактично нестабільне утворення, яке може свідомо намагатися звинувачувати Україну в усьому, – пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Українській правді.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк називає рзкручування фейку про нібито проникнення “української ДРГ“ на територію Брянської області – класичним прикладом провокації російської пропаганди.

Водночас у мережі з’явилися перші відео з Брянської області, на яких озброєні чоловіки, які називають себе бійцями “Російського добровольчого корпусу”, кажуть, що “прийшли не як ДРГ, а як визвольна армія”, вони закликають росіян “боротися з путінським режимом”.

Незабаром у Кремлі підтвердили, що екстрене засідання Радбезу РФ через “інцидент”, яке раніше анонсувала у ЗМІ, не планується.