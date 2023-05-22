Російський добровольчий корпус: що відомо про підрозділ

22 травня бійці Русского добровольческого корпуса знову провели операції на території російських Бєлгородської та Брянської областей. Там пролунали вибухи, а згодом з’явилося звернення легіону до жителів прикордонних російських регіонів із закликом залишатися вдома та не чинити опір.

Також бійці РДК повідомили про звільнення населеного пункту в Бєлгородської області. Там заявили, що Свобода Росії та РДК “рухаються далі”.

2 березня російський добровольчий корпус заявив про захід на територію Брянської області РФ. Представники корпусу пояснили це тим, що хотіли показати співвітчизникам, що надія є, що росіяни зі зброєю в руках можуть боротися з терористичним режимом.

ЗМІ повідомляли, що почалися бої на кордоні між Україною та Брянською областю. Російські Telegram-канали стверджували, що це вторгнення українських ДРГ.

Десь близько 12:30 у мережі з’явилося відео, де РДК закликає росіян вставати проти терористичного путінського режиму та визнає свою причетність до цих подій.

Що відомо про РДК

Російський добровольчий корпус – це військовий підрозділ, сформований у серпні 2022 року для захисту України від збройної агресії РФ. Входить до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Корпус сформовано з російських емігрантів, які живуть в Україні та інших європейських країнах.

До складу РДК входять колишні військові ЗС РФ, співробітники ФСБ та МВС у минулому, активісти націоналістичних неформальних рухів, які розчарувались в ідеях “русского міра”.

Попри доволі високий рівень медійності, чисельність формування невідома навіть приблизно – жоден з бійців РДК досі ніколи її не називав.

Їхній офіційний статус є незрозумілим. Проте у РДК запевняють, що готові зі зброєю в руках боротися з нинішньою російською владою. Але лише після завершення бойових дій в Україні.

Де воювали бійці РДК

В одному з постів у Telegram-каналі РДК пишуть, що до відокремлення Російського добровольчого корпусу як самостійного підрозділу його бійці у складі інших формувань брали участь у боях за Бучу, Ірпінь, Мощун, Горенку.

Загалом, як зазначається, вони воювали у Київській, Чернігівській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

Символіка та ідеологія

На емблемі прапору РДК використовується стилізована спайка воєнізованої молодіжної організації Біла ідея, створеної в середині 1930-х білоемігрантом Віктором Ларіоновим.

Окрім офіційного символу РДК, використовується прапор України.

Учасники Російського добровольчого корпусу мають певну ідеологію. Вони дотримуються принципу непримиренності, відмовляючись від будь-яких форм співробітництва з путінською владою та людьми за кордоном, які підтримують агресію РФ.

На їхню думку, диктатор Володимир Путін і його поплічники знищують росіян як етнос.

У грудні 2022 року РДК отримав у дар і спадщину прапор (марківських білогвардійських частин) військового об’єднання Російський доброволець, засновники й учасники якого воювали на боці України.

Фото: Російський добровольчий корпус

Джерело : Свобода слова

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