Обстріли та бої на Бєлгородщині: що відбувається та як реагує Україна

Удень 22 травня бійці РДК і Легіону Свобода Росії повідомили, що повністю звільнили населений пункт Козинка та Гора-Поділ у Бєлгородській області РФ.

Цьому передували новини про обстріл контрольно-пропускного пункту Грайворон у РФ. Факти ICTV розповідають, що нині відомо про ситуацію на Бєлгородщині.

Як розвивалися події?

22 травня у соцмережах після полудня почали поширюватися новини про обстріл КПП Грайворон. Зокрема, з’явилося відео, на якому танк перетнув кордон і потрапив на територію КПП.

Близько 14:00 Telegram-канал Легіону Росії повідомив, що його бійці разом із бійцями РДК повністю звільнили населений пункт Козинка Бєлгородської області.

Трохи більш ніж за пів години вони повідомили, що пройшли Гору-Поділ і розпочали штурм Грайворона.

Російські ЗМІ також опублікували зруйновану будівлю нібито з Гори-Поділ.

У пресслужбі Легіону Свобода Росії у коментарі Суспільному повідомили, що ситуація у Бєлгородській області РФ складна.

Там заявили, що Легіон і РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки російська армія не зможе обстрілювати Україну. За їхніми словами, далі “рухатимуться до звільнення всієї Росії”.

Російський Telegram-канал Shot із посиланням на неназвані джерела написав також про “бій з українською ДРГ” біля села Дронівка на кордоні Бєлгородської області.

О 17:00 російське агентство ТАСС повідомило про перебої зв’язку та мобільного інтернету у Бєлгородській області.

Що кажуть в Україні?

Військова розвідка України підтвердила факт проникнення групи на територію Бєлгородської області.

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Суспільному сказав, що операцію проводять виключно громадяни Росії на території Бєлгородської області для створення “смуги безпеки” для захисту цивільних українців.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна із цікавістю спостерігає за подіями у Бєлгородській області РФ та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку.

– Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках, – написав Подоляк у Twitter.

Він також пожартував, що “танки продаються в будь-якому російському військторгу” та додав, що підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії.

Як реагують у Росії?

Спершу губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про масований обстріл Грайворонського міського округу. Згодом він повідомив про “українських диверсантів” на території округу та двох постраждалих цивільних.

Джерело російського пропагандистського видання RT повідомило про захоплення будинку культури у селі Гора-Поділ. За іншою версією, будинок культури захопили у Глотовому.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що Путіну доповіли про “спробу прориву” до Бєлгородської області нібито “українських диверсантів”.

За словами Пєскова, сил і засобів на місці достатньо, щоб “видавити “українських диверсантів”.

Згодом низка Telegram-каналів повідомили про “часткову евакуацію” села Козинка, н/п Грайворон, а також про затори на виїзді з Бєлгорода. МВС області нібито запровадили план Едельвейс. Там оголосили загальний збір співробітників у всіх відділах поліції, пише Baza.

Фото: Легіон Свобода Росії

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