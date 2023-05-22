Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Росія
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Обстріли та бої на Бєлгородщині: що відбувається та як реагує Україна

Обстріли та бої на Бєлгородщині: що відбувається та як реагує Україна

Удень 22 травня бійці РДК і Легіону Свобода Росії повідомили, що повністю звільнили населений пункт Козинка та Гора-Поділ у Бєлгородській області РФ.

Цьому передували новини про обстріл контрольно-пропускного пункту Грайворон у РФ. Факти ICTV розповідають, що нині відомо про ситуацію на Бєлгородщині.

Як розвивалися події?

22 травня у соцмережах після полудня почали поширюватися новини про обстріл КПП Грайворон. Зокрема, з’явилося відео, на якому танк перетнув кордон і потрапив на територію КПП.

Близько 14:00 Telegram-канал Легіону Росії повідомив, що його бійці разом із бійцями РДК повністю звільнили населений пункт Козинка Бєлгородської області.

Обстріл Бєлгородської області – що відомо, ситуація та реакція

Скриншот: Google Maps

Трохи більш ніж за пів години вони повідомили, що пройшли Гору-Поділ і розпочали штурм Грайворона.

Російські ЗМІ також опублікували зруйновану будівлю нібито з Гори-Поділ.

Обстріл Бєлгородської області – що відомо, ситуація та реакція

У пресслужбі Легіону Свобода Росії у коментарі Суспільному повідомили, що ситуація у Бєлгородській області РФ складна.

Там заявили, що Легіон і РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки російська армія не зможе обстрілювати Україну. За їхніми словами, далі “рухатимуться до звільнення всієї Росії”.

Російський Telegram-канал Shot із посиланням на неназвані джерела написав також про “бій з українською ДРГ” біля села Дронівка на кордоні Бєлгородської області.

О 17:00 російське агентство ТАСС повідомило про перебої зв’язку та мобільного інтернету у Бєлгородській області.

Що кажуть в Україні?

Військова розвідка України підтвердила факт проникнення групи на територію Бєлгородської області.

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Суспільному сказав, що операцію проводять виключно громадяни Росії на території Бєлгородської області для створення “смуги безпеки” для захисту цивільних українців.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна із цікавістю спостерігає за подіями у Бєлгородській області РФ та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку.

– Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках, – написав Подоляк у Twitter.

Він також пожартував, що “танки продаються в будь-якому російському військторгу” та додав, що підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії.

Читайте також
Бойові дії у Бєлгородській області є проявом спротиву всередині Росії – ЦНС
Обстріли та бої на Бєлгородщині: що відбувається та як реагує Україна

Як реагують у Росії?

Спершу губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про масований обстріл Грайворонського міського округу. Згодом він повідомив про “українських диверсантів” на території округу та двох постраждалих цивільних.

Джерело російського пропагандистського видання RT повідомило про захоплення будинку культури у селі Гора-Поділ. За іншою версією, будинок культури захопили у Глотовому.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що Путіну доповіли про “спробу прориву” до Бєлгородської області нібито “українських диверсантів”.

За словами Пєскова, сил і засобів на місці достатньо, щоб “видавити “українських диверсантів”.

Згодом низка Telegram-каналів повідомили про “часткову евакуацію” села Козинка, н/п Грайворон, а також про затори на виїзді з Бєлгорода. МВС області нібито запровадили план Едельвейс. Там оголосили загальний збір співробітників у всіх відділах поліції, пише Baza.

Читайте також
Буде ще гірше. Буданов звернувся до солдатів РФ і порадив їм здаватись у полон
Кирило Буданов

Фото: Легіон Свобода Росії

Бєлгород, Війна в Україні, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дуже скоро українські пілоти почнуть тренування на F-16 – глава МЗС Нідерландів
Винищувачі F-16
Україна не має безпосереднього стосунку – Подоляк про події у Бєлгородській області
Обстріли та бої на Бєлгородщині: що відбувається та як реагує Україна
У НАТО обговорюють гарантії безпеки для України за зразком Ізраїлю – WSJ
НАТО
Розпалювання міжрелігійної ворожнечі: СБУ оголосила про підозру митрополиту УПЦ МП з Буковини
Обстріли та бої на Бєлгородщині: що відбувається та як реагує Україна
Борються з путінським режимом: що відомо про легіон Свобода Росії
Легіон Свобода Росії
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Обстріли та бої на Бєлгородщині: що відбувається та як реагує Україна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Обстріли та бої на Бєлгородщині: що відбувається та як реагує Україна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Обстріли та бої на Бєлгородщині: що відбувається та як реагує Україна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Обстріли та бої на Бєлгородщині: що відбувається та як реагує Україна
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь