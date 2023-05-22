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”Смуга безпеки” для захисту українців. У ГУР розповіли, що відбувається у Бєлгородській області

Бєлгородська область

22 травня у Бєлгородській області РФ пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що бійці РДК проводять операції на території РФ. У ГУР заявили, що ведуться дії для створення “смуги безпеки”.

Про це Суспільному повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії на території Бєлгородської області для створення “смуги безпеки” для захисту цивільних українців.

– Так, сьогодні Русский добровольческий корпус та Легион Свобода России, які складаються з громадян РФ, розпочали операцію по звільненню цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсуванню супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення, – сказав представник ГУР.

Раніше бійці Русского добровольческого корпуса та легіон Свобода России повідомили, що повністю звільнили населений пункт Козинка Бєлгородської області, а в Грайворон вже зайшли передові загони.

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Фото: скриншот

Джерело: Суспільне
Андрій Юсов, Бєлгород, Війна в Україні, Росія
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