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Буде ще гірше. Буданов звернувся до солдатів РФ і порадив їм здаватись у полон

Кирило Буданов
Фото: Міноборони

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов звернувся до російських військових і порадив їм здаватись у полон через проєкт Хочу жить.

Відповідне відео опубліковано на сторінці проєкту у Facebook.

Буданов зазначив, що вже більше року кремлівський режим не може досягти жодної цілі, поставленої на початку вторгнення в Україну.

– Я звертаюсь до російських військових. До тих, кому пощастило вижити в м’ясних штурмах і розбитих окопах. Буде ще гірше. У вас є вибір – померти або врятувати своє життя, – йдеться у повідомленні.

Він розповів, що в Україні діє державний проєкт Хочу жить, який допомагає військовим РФ.

– Наш підрозділ вже вивів сотню солдатів РФ через лінію фронту. Тепер вони у безпеці, живуть у нормальних умовах під наглядом Червоного Хреста, з триразовим харчуванням, можливістю дзвонити додому і отримувати посилки. Всі оформлюються як ті, хто потрапили у полон під час бою, тому в РФ їм продовжують нараховувати і бойові, і зарплатню, – розповів Буданов.

За словами начальника української розвідки, у росіян буде вибір: пересидіти війну і повернутись додому після неї, чи не повертатись в РФ взагалі. Ті, хто проходить по проєкту Хочу жить, мають право просити прихисток в Україні, а також низці країн ЄС.

– Ви можете закінчити війну вже зараз. Не варто чекати, поки вас вб’ють чи тяжко поранять. Звертайтесь у проєкт Хочу жить, і ми допоможемо витягнути вас із м’ясорубки, що наближається, – наголосив він.

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Кирило Буданов, полон, Росія, Україна
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