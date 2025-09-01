Ірландія готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після переговорів з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

Участь Ірландії у гарантіях безпеки для України

– Обговорили роботу над гарантіями безпеки. Для нас дуже важлива залученість усіх партнерів. Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки, – розповів глава держави.

За словами Зеленський, у нього та прем’єр-міністра Ірландії є однакове бачення необхідності посилення тиску на Росію, зокрема через запровадження вторинних санкцій.

На його думку, треба зробити все можливе, щоб у Москві нарешті відчули, що повномасштабна війна проти України є справді дорогою для Росії. Тільки так там почнуть думати про те, як закінчити її, наголосив президент.

Водночас глава держави відзначив підтримку Ірландією європейського майбутнього України. Він наголосив, що Україна й Молдова повинні рухатися разом у переговорному процесі.

Крім цього, президент зазначив, що домовився з ірландською стороною про пошук можливостей щодо допомоги з фінансуванням для забезпечення учнів безкоштовним харчуванням.

