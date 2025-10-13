Президент США Дональд Трамп попросив спецпосланця США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа надалі сконцентруватися на врегулюванні військової агресії РФ проти України.

Про це він сказав, виступаючи перед парламентом Ізраїлю у понеділок, 13 жовтня.

Віткофф має зосередитися на завершенні війни в Україні

– Якщо ти не проти, Стіве, то давай спочатку сфокусуємося на Росії, – сказав Трамп.

Останніми місяцями Віткофф неодноразово контактував із російською стороною щодо війни в Україні.

Виступаючи в Кнесеті, Трамп заявив, що Віткофф відіграє важливу роль у врегулюванні конфліктів, адже володіє важливими навичками переговорника. Він назвав Віткоффа “чудовим хлопцем, якого всі люблять”.

Потім Трамп розповів, як Віткофф одного разу в Москві вів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним протягом п’яти годин, тоді як сам Трамп розраховував на зустріч не довшу за 20 хвилин.

– Я зателефонував і сказав: Стів уже закінчив зустріч? На той момент минуло пів години. Мені сказали, що ні, він ще там. Він був у Москві… Я передзвонив через годину, сказав, щоб передали трубку Стіву. Але мені сказали, що він усе ще з Путіним. І я сказав: Це тривала зустріч, одна година, – сказав Трамп.

За словами президента США, він зателефонував ще за годину, але Віткофф усе ще проводив переговори. Він додав, що спецпосланець вийшов лише через п’ять годин. Віткофф сказав Трампу, що на переговорах обговорив “багато цікавих аспектів”.

Наприкінці вересня ЗМІ писали, що Віткофф може піти у відставку наприкінці року. Джерела повідомляли, що це трапиться після укладання угоди щодо Гази і посланець “гідно піде”.

