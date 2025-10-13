Президент США Дональд Трамп попросил спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в дальнейшем сосредоточиться на урегулировании военной агрессии РФ против Украины.

Об этом он сказал, выступая перед парламентом Израиля в понедельник, 13 октября.

Уиткофф должен сосредоточиться на завершении войны в Украине

– Если ты не против, Стив, то давай сначала сосредоточимся на России, – сказал Трамп.

В последние месяцы Уиткофф неоднократно контактировал с российской стороной по поводу войны в Украине.

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Выступая в Кнесете, Трамп заявил, что Уиткофф играет важную роль в урегулировании конфликтов, ведь обладает важными навыками переговорщика. Он назвал Уиткоффа “замечательным парнем, которого все любят”.

Затем Трамп рассказал, как Уиткофф однажды в Москве вел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в течение пяти часов, тогда как сам Трамп рассчитывал на встречу не более 20 минут.

– Я позвонил и сказал: Стив уже закончил встречу? На тот момент прошло полчаса. Мне сказали, что нет, он еще там. Он был в Москве… Я перезвонил через час, сказал, чтобы передали трубку Стиву. Но мне сказали, что он все еще с Путиным. И я сказал: Это длительная встреча, один час, — сказал Трамп.

По словам президента США, он позвонил еще через час, но Уиткофф все еще проводил переговоры. Он добавил, что спецпосланник вышел только через пять часов. Уиткофф сказал Трампу, что на переговорах обсудил “много интересных аспектов”.

В конце сентября СМИ писали, что Уиткофф может уйти в отставку в конце года. Источники сообщали, что это произойдет после заключения соглашения по Газе и посланник “достойно уйдет”.

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