Посланець Трампа Стів Віткофф може залишити посаду: що відомо
Спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф може піти у відставку наприкінці року.
Таку інформацію з посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє газета The Times of Israel.
Звільнення Стіва Віткоффа: що відомо
Повідомляється, що від самого початку Віткофф був посередником президента США Дональда Трампа в переговорах про припинення вогню в Газі, обіймав посаду спеціального урядового службовця, що обмежує термін призначення приблизно 130 днями, хоча поновлення є можливим – залежно від прогнозованої майбутньої служби.
Тим не менш Віткофф готується залишити свою посаду до кінця року, каже обізнаний чиновник.
Це пов’язують з ймовірністю того, що прорив у війні в Газі може трапитися доволі скоро, адже Трамп оголосив, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу прийняв останню американську пропозицію, а посередники очікують відповіді ХАМАС.
Чиновник додав, що “люди в офісі (Віткоффа, – Ред.) вже чекають на наступний крок”, і якщо угода щодо Гази буде укладена, посланець “гідно піде”.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував план завершення війни в секторі Гази.
Серед пунктів плану – президент США Дональд Трамп має очолити міжнародну Раду миру, яка керуватиме та відновлюватиме сектор Гази у період завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС та переходу до миру.