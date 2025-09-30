Спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф може піти у відставку наприкінці року.

Таку інформацію з посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє газета The Times of Israel.

Звільнення Стіва Віткоффа: що відомо

Повідомляється, що від самого початку Віткофф був посередником президента США Дональда Трампа в переговорах про припинення вогню в Газі, обіймав посаду спеціального урядового службовця, що обмежує термін призначення приблизно 130 днями, хоча поновлення є можливим – залежно від прогнозованої майбутньої служби.

Зараз дивляться

Тим не менш Віткофф готується залишити свою посаду до кінця року, каже обізнаний чиновник.

Це пов’язують з ймовірністю того, що прорив у війні в Газі може трапитися доволі скоро, адже Трамп оголосив, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу прийняв останню американську пропозицію, а посередники очікують відповіді ХАМАС.

Чиновник додав, що “люди в офісі (Віткоффа, – Ред.) вже чекають на наступний крок”, і якщо угода щодо Гази буде укладена, посланець “гідно піде”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував план завершення війни в секторі Гази.

Серед пунктів плану – президент США Дональд Трамп має очолити міжнародну Раду миру, яка керуватиме та відновлюватиме сектор Гази у період завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС та переходу до миру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.