Глава Офісу президента Андрій Єрмак разом із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею провели зустріч у Нью-Йорку зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом.

Українська сторона запросила американського дипломата відвідати Україну.

Зустріч Єрмака з Віткоффом: що відомо

– Ми відкриті до прямих перемовин на рівні лідерів і готові до обговорення найширшого спектра питань. Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та зокрема проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів. Запросив пана Віткоффа відвідати Україну найближчим часом, – написав Єрмак у Telegram.

За словами глави ОП, під час розмови ключовими темами стали координація дипломатичних дій та реалізація всіх домовленостей, досягнутих на саміті у Вашингтоні.

На початку зустрічі Єрмак розповів Віткоффу про воєнні злочини Росії. Зокрема, про масовану комбіновану атаку дронами та ракетами на Київ, унаслідок якої загинули 25 людей, серед них четверо дітей.

– На жаль, Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона, – наголосив керівник ОП.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця після завершення перемовин назвав зустріч плідною та підкреслив конструктивний тон діалогу.

– Від самого її початку до останньої хвилини вона проходила у конструктивному дусі і з відчуттям щирого бажання знайти працюючі рішення для імплементації домовленостей між президентами України Володимиром Зеленським і США у Вашингтоні 18 серпня, – написав Кислиця у мережі Х.

