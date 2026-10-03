Міністерство закордонних справ України не отримувало жодних повідомлень або запитів від іноземних дипломатичних місій щодо їхнього можливого переміщення зі столиці.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи відповідні матеріали в іноземних ЗМІ.

У МЗС заперечили плани щодо евакуації посольств

Речник МЗС спростував дані щодо можливої евакуації дипломатичних місій з Києва та висловив здивування щодо джерел подібних публікацій.

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— Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз, ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували, — наголосив він.

Що повідомляли західні медіа

Заява речника МЗС стала реакцією на публікацію британської газети The Guardian. Видання, посилаючись на анонімного високопоставленого західного дипломата в Києві, заявило, що Росія нібито планує атакувати інфраструктуру, щоб “заморозити Київ та відкинути його в кам’яну добу”.

У виданні зазначили, що публічно дипломати декларують намір залишатися в українській столиці, розуміючи, що їхній виїзд став би пропагандистською перемогою для РФ та створив би хибне враження, ніби Україну залишили.

Водночас видання із посиланням на двох топдипломатів повідомляє, що приватно нібито розробляються плани на випадок надзвичайних ситуацій щодо перенесення посольств до Львова або на схід Польщі у разі цілеспрямованих атак РФ на іноземні представництва.

— Ситуація, очевидно, швидко погіршується, — цитує видання одного з дипломатів.

Варто зазначити, частина західних посольств уже виїжджала з Києва напередодні початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, після чого згодом повернулася до роботи в столиці.

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