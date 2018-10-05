Нобелівська премія миру 2018 року присуджена хірургу Дені Муквеге і правозахисниці Наді Мурад за їх зусилля з припинення використання сексуального насильства в якості зброї війни.

У Осло (Норвегія) оголосили лауреатів Нобелівської премії миру 2018. Ними стали хірург Дені Муквеге і правозахисниця Наді Мурад, йдеться у Twitter премії.

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Нагадаємо, 1 жовтня стали відомі імена перших володарів Нобелівської премії за 2018 рік. Нобелівську премію з медицини і фізіології отримали Джеймс Еллісон (США) і Тасуку Хондзе (Японія) За дослідження в області терапії раку.

2 жовтня Нобелівську премію з фізики присудили Артуру Ашкину, Жерару Муру і Донне Стрікленд за дослідження в галузі лазерної фізики.

8 жовтня стане відомо, хто отримає премію з економіки.