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Нобелівська премія 2018 з фізики присуджена за лазери

Нобелівська премія з фізики присуджена Артуру Ашкіну, Жерару Муру і Донні Стрікленд за дослідження в галузі лазерної фізики.

нобелевская премия по физике

У Стокгольмі (Швеція) оголосили лауреатів Нобелівської премії 2018 в галузі фізики. Ними стали вчені Артур Ашкін, Жерар Муру і Донне Стрікленд, йдеться у Twitter премії.

Вони займалися дослідженнями в області лазерної фізики.

Читайте: Рада номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру

Нагадаємо, 1 жовтня стали відомі імена перших володарів Нобелівської премії за 2018 рік. Нобелівську премію з медицини і фізіології отримали Джеймс Еллісон (США) і Тасуку Хондзе (Японія) За дослідження в області терапії раку.

До речі, 3 жовтня буде відомо, хто стане володарем премії з хімії, 5 жовтня, в Осло назвуть лауреата премії миру, а 8 жовтня з економіки.

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