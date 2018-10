Нобелівську премію з медицини і фізіології присудили Джеймсу Еллісону і Тасуку Хондзе.

Вчені займалися дослідженнями в області терапії раку.

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.