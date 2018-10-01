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Нобелівська премія 2018 з медицини присуджена за терапію раку

У Стокгольмі оголосили лауреата нобелівской премії -2018 в області медицини і фізіології.

Нобелівську премію з медицини і фізіології присудили Джеймсу Еллісону і Тасуку Хондзе.

Читайте: Шнобелівська премія-2018: канібалізм і лайка водіїв

Вчені займалися дослідженнями в області терапії раку.

Раніше Факти ICTV писали, що  голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову парламенту щодо надання Олегу Сенцову Нобелівської премії мира.

Фото: dreamstime.

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