У Стокгольмі оголосили лауреата нобелівской премії -2018 в області медицини і фізіології.

Нобелівську премію з медицини і фізіології присудили Джеймсу Еллісону і Тасуку Хондзе.

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Вчені займалися дослідженнями в області терапії раку.

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The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.

Раніше Факти ICTV писали, що голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову парламенту щодо надання Олегу Сенцову Нобелівської премії мира.

Фото: dreamstime.