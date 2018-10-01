У Стокгольмі оголосили лауреата нобелівской премії -2018 в області медицини і фізіології.
Нобелівську премію з медицини і фізіології присудили Джеймсу Еллісону і Тасуку Хондзе.
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Вчені займалися дослідженнями в області терапії раку.
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The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI
— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.
Раніше Факти ICTV писали, що голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову парламенту щодо надання Олегу Сенцову Нобелівської премії мира.
Фото: dreamstime.