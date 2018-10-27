Президент США Дональд Трамп назвав свою перемогу на виборах у 2016 році “найгіршою подією” для Росії.
Про це він сказав на зустрічі зі своїми прихильниками в Північній Кароліні, повідомляється в Twitter Fox News.
Однак, Трамп не вважає поганою ідеєю спробувати налагодити стосунки як з Росією, так і з іншими країнами, з якими у США є напруженість.
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– Найгірше, що траплялося з Росією – моя перемога на виборах. Але в той же час порозумітися з Росією, Китаєм, і, чесно кажучи, з КНДР, Південної Кореєю і Японією, а також усіма іншими – це хороша, а не погана річ. Ми будемо продовжувати домагатися результатів, – сказав Трамп.
Нагадаємо, вчора США попередили РФ щодо введення додаткових санкцій.
Фото: dreamstime.
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