Як діють санкції, найяскравіші приклади їх застосування у світі, і до чого призведуть санкції проти Росії – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV з популярним політичним аналітиком Олегом Пономарем.

Практично щодня у новинах з’являються згадки про санкції щодо юридичних чи фізичних осіб та окремих країн.

З очевидних причин зараз найбільше чути про санкції проти Росії.

22 жовтня Україна, Норвегія, Албанія і Чорногорія продовжили піврічні антиросійські санкції.

А президент РФ Володимир Путін ввів санкції проти України.

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Через такий частий потік інформації про санкції, багатьом починає здаватися, що це лише порожні слова, які жодним чином не впливають на політику країн.

А чи поверталися ви до історії санкцій?

Перший відомий приклад використання економічних санкцій був зафіксований у Стародавній Греції. У 423 році до нашої ери Афіни, які домінували в Елладі, заборонили купцям з області Мегара відвідувати свої порти і ринки.

Сьогодні санкції більш масштабні, але також націлені на повільне задушення опонента, повинні заважати йому використовувати всі свої потужності для проведення економічної політики.

Факти ICTV поговорили з авторитетним політичним аналітиком Олегом Пономарем про світові санкції і розібралися, як вони діяли на різні країни.

Ми взяли 4 наймасштабніших і відомих випадки, коли накладалися санкції.

Крім того, в цьому контексті обговорили і санкції проти Росії.

Причини накладання санкцій

Найчастіше санкції накладають США, Канада, Австралія, Нова Зеландія і країни західної Європи.

Санкції накладаються на країни у кількох випадках.

По-перше, якщо країна є тоталітарною чи займається геноцидом власного народу, не дотримується їх прав і свобод.

Сюди ж входять держави, у яких немає свободи преси, слова, релігії, а за будь-яке інакомислення жорстко карають.

А другий випадок – це зовнішня агресія, тобто йде порушення загальноприйнятих міжнародних норм, наприклад, напад на сусідню країну.

Куба

Дуже яскравий приклад – це Куба. Тоталітарна держава, яка не давала жодних прав і свобод для населення і всім правила комуністична партія Куби.

Населення там було беззахисне і злиденне – $10-20 місячна зарплата. Пропаганда, промивка мізків, людей кидали до в’язниць за інакомислення.

Перші санкції проти Куби були введені у 1960 році, коли під час революції з Фіделем Кастро, вони без жодних юридичних підстав конфіскували американську власність на Кубі.

А у 1996 році був прийнятий закон, який вводив санкції і проти іноземних компаній, які торгують з Кубою.

І ось, зараз ми бачимо, що Куба повністю капітулювала.

Станом на березень 2014 року втрати кубинської економіки від обмежень оцінювалися у $116 млрд.

До речі, за Барака Обами між двома країнами почався недовгий період потепління. Були відновлені дипломатичні відносини.

Проте всі санкції США так і не зняли, а новий американський президент Дональд Трамп не раз заявляв, що він не продовжуватиме курс свого попередника.

Це і є те, заради чого вводилися санкції.

Однак країна змінює конституцію, дозволяє інтернет, політичне інакомислення, приватну власність, відновила авіасполучення зі США.

Куба далі просуватиметься шляхом демократії і свобод.

Фото: Alain Lauga/Dreamstime.com

Радянський Союз

А ось найвдаліший досвід накладення санкцій припав на Радянський Союз. Вони спрацювали і виконали свою функцію.

Було два види санкцій. Спочатку – у 1974 році поправка Джексона-Веніка до Закону про торгівлю США.

Її ввели за те, що Радянський Союз не дозволяв еміграцію для осіб єврейської національності. Але це формальний привід. Можна було знайти будь-який.

Головна причина була в тому, що в Радянському Союзі не було прав і свобод.

Санкції забороняли США надавати режим найбільшого сприяння у торгівлі з СРСР. Не можна було кредитувати і поставляти туди технології, які могли б допомогти розвиватися Союзу.

А другий вид санкцій – непрямі. Це ціни на нафту.

Вони не оголошувалися, але дуже сильно вплинули на розвал Радянського Союзу.

Фото: Konstantin Semenov\Dreamstime.com

Іран

Іран знаходився під санкціями кілька десятиліть, як і Куба.

Тоталітарна держава, яка переслідувала своїх власних громадян і підтримувала міжнародний тероризм.

У 1984 році була введена заборона на продаж зброї і на економічну допомогу Ірану.

У 1996 році була заборона на торгівлю нафтою між Іраном і США, а у 2004 році – на прямі контакти між іранськими і американськими банками.

Всі ці санкції привели до різкого зростання вартості товарів першої необхідності у країні.

Можна вважати, що їх мета була досягнута, тому що у 2015 році Іран уклав “ядерну угоду” з Бараком Обамою, Росією і ще 4 країнами, після чого частина обмежень була знята.

Дехто каже, що угода була поганою, тому Дональд Трамп її розірвав.

Так, вона не була ідеальною, але і не була поганою. З нею працювали кілька років, прописали до найдрібніших подробиць.

Санкції тоді спрацювали, але частково. Іран не капітулював повністю, як Куба, тільки тому що у них є нафта.

Хоч і було накладено нафтове ембарго проти Ірану і країна була відключена від SWIFT, проте якусь частину нафти їм дозволяли продавати. Тоді існував дефіцит нафти у світі.

Країна на ці гроші могла отримувати продовольство, і тому непогано існувала. Не так бідно, як Куба і Північна Корея.

Фото: Leon Neal/Getty Images

Північна Корея

Перші санкції проти КНДР США ввели ще у ході Корейської війни 1950-1953 років.

У наступні роки вони розширювалися і поглиблювалися, в тому числі у зв’язку з ядерною програмою Пхеньяна.

Однак найбільші обмеження були накладені в останні три роки.

У 2016 році американська влада ввела санкції проти будь-яких осіб чи організацій, які постачають у КНДР метали або мінеральні ресурси, а у 2017 році Трамп підписав указ, яким зобов’язав відключати від фінансової системи США будь-які міжнародні компанії, які співпрацюють з Північною Кореєю.

Курс був наведений на удушення північнокорейської економіки. Однак це варіант, де санкції поки що не спрацювали так, як очікувалося.

Північну Корею підтримують економічно Китай з Росією.

Крім того, вони допомагають йти від санкцій через свої фірми.

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Що потрібно знати про санкції проти Росії

США ввели 19 пакетів санкцій проти Росії.

Країни ЄС ввели 6 пакетів, 3 з яких за Крим і агресію на Донбасі, 4-й пакет за турбіни Siemens, 5-й за Солсбері і 6-й за Керченський міст.

Перші три пакети щопівроку поновлюються.

Куди це веде

Наприклад, поправка Джексона-Веніка, про яку ми вже згадували, була введена у 1974 році, а скасована у 2012, хоча Радянський Союз уже 20 років не існував.

Це говорить про те, що всі санкції, які ввели США проти Росії, діятимуть десятиліттями.

Не буде вже Путіна, закінчиться війна перемогою України, але все одно ці санкції діятимуть, тому що така природа цього явища.

Завжди буде привід. Це як батіг, який є у Заходу. Він використовується для того, щоб змінити природу Росії, зробити її передбачуваною і такою, що дотримується міжнародних договорів.

Санкції вводяться важко, але скасовуються вони у стократ важче.

Плюс 19 пакетів США не введені за щось одне. Це принцип розмазування санкцій. Деякі за Крим, за Донбас, за порушення Мінських домовленостей, за хімічну зброю у Великій Британії, за порушення договору нерозповсюдження ядерної зброї тощо.

І якщо раптом в один день відбудеться фантастика – і Росія стане доброю і слухняною, все одно всі санкції в один день не скасуються.

Потрібно буде кожну розглядати окремо – це будуть десятиліття.

Санкції вже подіяли і зробили свою величезну справу. Якби не було санкцій, ми не знаємо, де могли б бути танки Росії у 2014 році.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що вже зробили санкції проти Росії, а також, які ще можуть внести.

Валерія Маліцька

Фото: Iurii Kuzo/Dreamstime.com