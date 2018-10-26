США попередили РФ на рахунок введення додаткових санкцій.

– Безумовно, буде неточним сказати, що ми не готуємося накладати більше санкцій на Росію. Ми будемо робити те, що нам потрібно робити, – заявив американський радник з питань національної безпеки Джон Болтон, передає Reuters.

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На питання про те, чи можуть США накласти санкції на власників російського суверенного боргу, Болтон сказав, що не знає про будь-які санкції щодо державного боргу, однак пояснив, що обмеження можуть торкнутися держборгу опосередковано.

Раніше Факти ICTV писали, що депутати Європарламенту затвердили резолюцію про посилення санкцій проти РФ у разі загострення ситуації в Азовському морі.

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