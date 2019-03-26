27 березня в парламенті Великої Британії проголосують за різні варіанти дій щодо виходу з Євросоюзу.

Парламент Великої Британії проголосує за різні варіанти дій щодо виходу з ЄС.

Таку поправку запропонував колишній член Консервативної партії Олівер Летвін. Її підтримали 329 депутатів, проти проголосували 302.

Читайте: Євросоюз погодився відкласти Brexit – дата

Щоб підтримати поправку у відставку подали три міністри: міністр закордонних справ Алістер Берт, міністр охорони здоров’я Стів Брайн і міністр у справах бізнесу Річард Харрінгтон.

Наголошується, що 27 березня депутати зможуть проголосувати за більш м’який Brexit, митний союз з Євросоюзом і ще один референдум. Однак точні варіанти, які винесуть на голосування невідомі.

До слова, у ЗМІ Великої Британії закликали прем’єр-міністра Терезу Мей піти у відставку, аби парламент підтримав угоду з ЄС щодо Brexit.